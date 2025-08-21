La Malaisie promeut l'intégration de l'ASEAN dans le commerce et la croissance verte

Le ministère malaisien de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie a souligné que l'ASEAN est une région dotée d'un potentiel de croissance important et d'une forte résilience face aux incertitudes commerciales mondiales.

Photo : ASEAN/CVN

Le secrétaire général adjoint malaisien de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie, Mastura Ahmad Mustafa, a déclaré que l'ASEAN est plus qu'un grand marché : c'est un réservoir d'innovation, de créativité et d'énergie avec une population de près de 700 millions d'habitants, dont près d'un tiers sont des jeunes.

Le dividende démographique, associé à une classe de consommateurs en pleine croissance, à une connectivité croissante et à l'accélération de l'adoption du numérique, confère à l'ASEAN un avantage unique. Si elles sont entretenues conformément aux principes de durabilité et d'inclusion, ces forces non seulement renforceront la croissance de la région, mais permettront également à l'ASEAN de jouer un rôle déterminant dans l'avenir de l'économie mondiale, a-t-elle déclaré lors de son discours lors du dîner de bienvenue de la Réunion des hauts responsables économiques (SEOM) 3/56 et des réunions connexes, le 21 août.

En tant que présidente de l'ASEAN, a déclaré Mme Mastura, la Malaisie s'efforce d'approfondir l'intégration régionale, de renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement, de favoriser l'investissement durable et responsable et de faire progresser l'innovation numérique. Plus important encore, le pays s'engage à créer des opportunités pour les entreprises de toutes tailles, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises, afin qu'elles participent pleinement à la croissance de l'ASEAN, a-t-elle ajouté.

Dans un communiqué séparé, le MITI a indiqué que les principales discussions de la troisième Réunion des hauts responsables économiques de l'ASEAN (SEOM) pour la 56e Réunion des ministres de l'Économie de l'ASEAN (SEOM 3/56) ont porté sur les objectifs économiques prioritaires de la Malaisie dans le cadre de sa présidence de l'ASEAN en 2025 ; mises à jour sur les priorités annuelles 2025 dans le cadre de la compétence AEM/SEOM ; mise en œuvre des accords de l'ASEAN ; avancement de l'accord-cadre sur l'économie numérique ; et programme de développement durable de l'ASEAN, y compris la neutralité carbone, l'économie circulaire et le réseau électrique de l'ASEAN.

