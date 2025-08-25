Rencontre pour célébrer le 58e anniversaire de la fondation de l'ASEAN et le 30e de l'adhésion du Vietnam

Le 25 août, dans la mégapole du Sud, l'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO) et ses unités connexes ont organisé une rencontre pour célébrer le 58 e anniversaire de la fondation de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) (8 août 1967 - 8 août 2025) et le 30 e anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN (28 juillet 1995 - 28 juillet 2025).

Pour une communauté d’ASEAN unie, prospère et pacifique

S’exprimant lors de cette cérémonie, Phan Thi Hông Xuân, présidente de l’Association d’amitié Vietnam - ASEAN à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré qu'il s’agit d’une occasion de se souvenir et d’exprimer sa gratitude aux générations de dirigeants et de citoyens des pays membres, ceux qui ont œuvré sans relâche pour bâtir une communauté de l’ASEAN unie, prospère et pacifique. C'est également l'occasion pour chaque pays membre de revenir sur son parcours de développement, d'affirmer ses réalisations, de continuer à promouvoir son potentiel et ses atouts, et d'apporter des contributions concrètes à la stabilité et au développement de son pays ainsi qu’à une communauté de l’ASEAN forte et influente sur la scène internationale.

"Ces valeurs historiques et ces grandes réalisations nous confortent dans l'idée que, dans un esprit de solidarité et de coopération, l'ASEAN continuera de s'ouvrir, d'affirmer sa position internationale et de contribuer à la paix et au développement durable dans la région et dans le monde", a souligné Phan Thi Hông Xuân.

Selon elle, au cours des 30 dernières années, le Vietnam a toujours accompagné les pays membres pour relever les défis communs, qu'il s'agisse de sécurité traditionnelle ou non, de changement climatique, de prévention des maladies, ou encore de questions culturelles, économiques, sociales, éducatives et environnementales. En 2020, lorsqu’il a assumé le rôle de président de l’ASEAN, le Vietnam a lancé de nombreuses initiatives pour aider la région à lutter contre la pandémie de COVID-19, à maintenir la paix et la stabilité, à restaurer l’économie, à promouvoir l’égalité des sexes et la transformation numérique.

Elle a ajouté qu’en 2025, la Malaisie assurera la présidence tournante de l'ASEAN, placée sous le thème "Inclusivité et durabilité", démontrant ainsi sa détermination à renforcer l'intégration, à surmonter les différences institutionnelles et de style de leadership afin d'instaurer une confiance stratégique et de maintenir la stabilité politique, la sécurité ainsi que le développement économique, culturel et social. L'ASEAN poursuit sa progression vers sa vision 2045 : "Créer un avenir vert, connecté et durable".

"La coopération et le partenariat entre nous contribuent non seulement à promouvoir le développement de la communauté de l'ASEAN en général, mais motivent également Hô Chi Minh-Ville et le Vietnam à affirmer plus fermement leur rôle actif et responsable dans la région. Je souhaite que la coopération entre Hô Chi Minh-Ville, le Vietnam et les villes jumelles de l'ASEAN se renforce, contribuant ainsi à la réalisation de la communauté de l'ASEAN 2025", a conclu Phan Thi Hông Xuân.

Un témoignage du pouvoir de la diplomatie de l’ASEAN

Pour sa part, le consul général de Malaisie à Hô Chi Minh-Ville, Firdauz Othman, a déclaré: "Je suis fière et optimiste lorsque je repense au parcours de l'ASEAN. Ce qui n'était au départ qu'une déclaration visionnaire s'est transformé en un bloc régional formidable et indispensable. Notre parcours témoigne du pouvoir de la diplomatie, du respect mutuel et d'une aspiration commune à une Asie du Sud-Est pacifique et prospère. Initialement axée sur la coopération économique, l'ASEAN s'est développée pour englober un large éventail d'initiatives sociales et culturelles, créant ainsi une véritable communauté de nations."

Firdauz Othman a ajouté que, cette année, les célébrations revêtent une signification particulière pour le Vietnam. L’année 2025 marque en effet le 30e anniversaire de son adhésion à l'ASEAN.

Au cours des trois dernières décennies, le Vietnam a été un membre exemplaire. Son parcours a été tout simplement remarquable, passant d'une nation au potentiel immense à une puissance économique et à un acteur proactif et influent de notre famille de l’ASEAN. Le Vietnam a joué un rôle moteur dans la réduction des écarts de développement, la promotion du consensus et l’édification d'une ASEAN plus unie et plus résiliente.

