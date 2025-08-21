Évaluation des objectifs de la Communauté socio-culturelle de l'ASEAN

Le ministère de l'Intérieur a organisé, le 21 août, une conférence nationale afin de procéder à l'évaluation finale du projet d'élaboration et d'exécution du plan de mise en œuvre des objectifs de la Communauté socio-culturelle de l'ASEAN jusqu'en 2025 (projet 161).

>> Le Vietnam vise les objectifs de la Communauté socio-culturelle de l'ASEAN

>> Le Vietnam affirme son engagement envers la Communauté socio-culturelle de l'ASEAN

>> Conférence nationale sur la mise en œuvre des objectifs de la Communauté socio-culturelle de l’ASEAN

Photo : VOV/CVN

L'événement marque dix ans d'engagement du Vietnam dans ce pilier de l'intégration régionale, conformément à la Décision N°161 du 25 janvier 2016 du Premier ministre (Projet 161). Des représentants de ministères, secteurs et de 17 provinces du Nord y ont participé.

Le vice-ministre de l'Intérieur, Vu Chiên Thang, a souligné que la Communauté socio-culturelle est l'un des trois piliers de l'ASEAN. Le Vietnam, membre actif et responsable, joue un rôle de leader dans plusieurs domaines, notamment dans ce pilier.

Depuis dix ans, le projet 161 a été mis en œuvre avec sérieux par les ministères et les localités, qui ont intégré ses objectifs dans leurs plans d'action, programmes de coopération extérieure et activités de communication. Le Vietnam a participé de manière active et responsable aux activités prévues dans le Projet.

En 2018, le ministère de l'Intérieur a soumis un projet de mise en œuvre de la Déclaration de l'ASEAN sur le rôle de la fonction publique dans la réalisation de la Vision communautaire 2025. Cela a permis d'améliorer la responsabilité des fonctionnaires, la formation, et la réforme administrative pour une meilleure qualité des services publics.

Le ministère a créé un comité pour évaluer le Projet 161 et lancer l'élaboration d'un nouveau plan post-2025. Cela s'inscrit dans les priorités de l'ASEAN pour une communauté dynamique, résiliente, axée sur le bien-être des populations et la croissance régionale.

Tout en reconnaissant les résultats obtenus, Vu Chiên Thang a aussi pointé les lacunes restantes. Il a appelé à une évaluation rigoureuse des actions dans divers domaines : emploi, protection sociale, réforme administrative, sensibilisation du public et coopération intersectorielle.

Il a insisté sur les avancées en matière d'administration locale à deux niveaux, de simplification des procédures administratives, et d'amélioration des services aux citoyens, éléments contribuant concrètement à la réalisation des objectifs du Projet 161. Il a suggéré d'analyser comment ces réformes interagissent positivement avec le Projet.

Selon lui, le programme national pour le développement culturel 2025-2035 et la récente Résolution No59 sur l'intégration internationale offrent un cadre favorable pour poursuivre les objectifs du Projet 161.

Il a invité les participants à formuler des contributions précises pour le rapport final, qui sera soumis au Premier ministre et présenté à la communauté de l'ASEAN d'ici 2026.

Après le Projet 161, le ministère de l'Intérieur proposera, en fonction du contexte et des priorités nationales, un nouveau programme conforme aux orientations du Parti et de l'État, afin de renforcer le rôle, la position du Vietnam au sein de l'ASEAN et sur la scène internationale.

Lors de la conférence, les participants ont reçu des informations à jour du Secrétariat de l'ASEAN, des ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur sur la coopération régionale et les priorités nationales liées au pilier socio-culturel. Plusieurs ministères et secteurs ont présenté leurs résultats dans la mise en œuvre de programmes et projets en lien avec le Projet 161, notamment ceux axés sur la qualité des services publics.

Dans le contexte de la fin prochaine du Plan global 2025 de la Communauté socio-culturelle au niveau régional et du Projet 161 au niveau national, la conférence a recommandé que le ministère de l'Intérieur poursuive son rôle de chef de file dans l'élaboration du plan stratégique post-2025 au Vietnam.

VNA/CVN