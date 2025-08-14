L'ASEAN et la Nouvelle-Zélande visent un partenariat stratégique global

Le Comité de l'ASEAN à Wellington (ACW) a célébré le 13 août le 58 e anniversaire de l'association par une cérémonie dans la capitale néo-zélandaise, soulignant le renforcement des liens et l'objectif d'établir un partenariat stratégique global en 2025.

L'événement a réuni des ambassadeurs, des hauts-commissaires et des diplomates des membres de l'ASEAN en mission à Wellington (Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam), ainsi que le Timor-Leste (observateur).

Des personnalités néo-zélandaises, dont le ministre des Communautés ethniques, Mark Mitchell, et le secrétaire adjoint du Groupe Amériques et Asie du ministère des Affaires étrangères et du Commerce, Grahame Morton, étaient également présents.

Dans son discours d'ouverture, Phan Minh Giang, président de l'ACW et ambassadeur du Vietnam en Nouvelle-Zélande, a souligné l'importance de l'événement de cette année, qui coïncide avec le 10e anniversaire de la Communauté de l'ASEAN, le 50e anniversaire des relations de dialogue ASEAN - Nouvelle-Zélande et le 30e anniversaire du Vietnam au sein de l'ASEAN.

Il a souligné le rôle du bloc comme modèle de coopération régionale, ainsi que la nécessité de préserver son unité et de promouvoir sa centralité dans un contexte d'incertitudes mondiales.

L'ambassadeur Pham Minh Giang a réaffirmé l'engagement de l'ASEAN à renforcer ses relations avec la Nouvelle-Zélande, soulignant que le Vietnam, en tant que coordinateur des relations ASEAN-Nouvelle-Zélande de 2024 à 2027, travaillera en étroite collaboration avec la Nouvelle-Zélande et les pays de l'ASEAN pour approfondir davantage ce partenariat, en apportant des avantages plus tangibles aux populations et en contribuant plus efficacement à la paix, à la stabilité et au développement durable et prospère des deux parties et de la région au sens large.

Dans un message enregistré, le Premier ministre néo-zélandais, Christopher Luxon, a félicité l'ASEAN à l'occasion de son 58e anniversaire et a réitéré l'engagement de son pays à bâtir un avenir commun sûr, stable et prospère.

Mitchel a exprimé l'espoir d'un renforcement des liens bilatéraux en 2025, tandis que Morton a affirmé que la Nouvelle-Zélande accordait toujours de l'importance à ses liens avec l'ASEAN, l'un de ses partenariats les plus anciens et les plus importants. Le responsable a souligné l'importance de l'ASEAN en tant que troisième région la plus peuplée et cinquième économie mondiale.

À cette occasion, Morton a réaffirmé la volonté de la Nouvelle-Zélande d'établir un partenariat stratégique global avec l'ASEAN lors du sommet commémoratif ASEAN-Nouvelle-Zélande en octobre prochain, soulignant l'engagement du pays à collaborer étroitement avec l'ASEAN pour contribuer davantage à la paix et à la prospérité régionales.

La célébration a également été marquée par des spectacles culturels traditionnels et des dégustations culinaires des États membres de l'ASEAN.

