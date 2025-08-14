L'ASEAN exhortée à renforcer sa coopération en matière de formation professionnelle des travailleurs

Le vice-Premier ministre malaisien Ahmad Zahid bin Hamidi a appelé les États membres de l'ASEAN à répondre rapidement à la demande croissante de main-d'œuvre dotée de compétences numériques et de capacités en matière de transition écologique.

Photo : CP/CVN

S'exprimant lors de la Conférence de l'ASEAN sur l'enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) organisée par la Malaisie le 13 août, le vice-Premier ministre malaisien, qui est également président du Conseil national de l'EFTP, a appelé les États membres de l'ASEAN à répondre rapidement à la demande croissante de main-d'œuvre qualifiée en technologies numériques et en transition écologique.

Il a déclaré que cette conférence devrait aider les gouvernements à formuler des politiques répondant aux exigences du marché, à transformer les employeurs en véritables partenaires et à promouvoir la formation professionnelle continue des travailleurs. Cette approche, a-t-il souligné, permettra à l'ASEAN de former une main-d'œuvre polyvalente et tournée vers l'avenir, capable de jouer un rôle de premier plan dans le secteur mondial de l'EFTP.

Le vice-Premier ministre Ahmad Zahid a proposé la création d'un groupe de travail ASEAN sur les compétences vertes et numériques afin de renforcer l'unité régionale dans la mise en œuvre de stratégies concrètes.

Par ailleurs, le ministre des Ressources humaines, Steven Sim Chee Keong, a déclaré que l'émergence de l'intelligence artificielle (IA), notamment le récent ChatGPT 5.0, confirmait les craintes que l'IA ne remplace le personnel formé de manière conventionnelle, diminuant ainsi la valeur de signal des diplômes universitaires.

À l'ère où l'IA est capable de penser, le monde a toujours besoin de personnes capables de construire, réparer, exploiter, communiquer, superviser et organiser. Steven Sim Chee Keong a proposé trois mesures pour renforcer la coopération au sein de l'ASEAN en matière d'enseignement et de formation techniques et professionnels (EFTP), à savoir le partage d'expériences en matière de formation professionnelle, la création d'un cadre commun de certification pour la reconnaissance mutuelle et un investissement accru dans la formation professionnelle.

Dans un discours d'introduction préenregistré, le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, a réaffirmé son soutien aux efforts du bloc pour bâtir un système de compétences complet et tourné vers l'avenir, tout en appelant à des partenariats plus solides entre les établissements de formation et l'industrie afin d'accélérer le développement des compétences vertes. Il a souligné que l'ASEAN doit se positionner comme un leader, et non comme un suiveur, dans l'économie verte mondiale. Sans action gouvernementale décisive, a-t-il averti, les déficits de compétences de la main-d'œuvre pourraient ralentir la croissance économique de la région.

La conférence se concentre sur des thèmes clés, notamment la promotion des partenariats transfrontaliers ; l'établissement d'alliances stratégiques entre les industries, les gouvernements et les institutions afin d'adapter le contenu de la formation aux besoins évolutifs de la main-d'œuvre ; la promotion d'approches équitables du développement des compétences ; et le positionnement de l'EFTP comme moteur essentiel de la transformation verte et numérique de l'ASEAN en améliorant la qualité, la pertinence et l'inclusivité des systèmes de formation.

La conférence ASEAN 2025 sur l'EFTP, intitulée "Faire progresser les transformations numériques et vertes grâce à un système d'EFTP inclusif et tourné vers l'avenir", rassemble plus de 1.500 délégués pour deux jours de discussions afin de faire de l'EFTP un moteur de transitions numériques et vertes inclusives dans toute l'ASEAN.

VNA/CVN