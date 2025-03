Les météorologues prévoient un dangereux cocktail météo à l’horizon

Photo : VNA/CVN

Selon Hoàng Phuc Lâm, directeur adjoint du Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF), le phénomène ENSO (El Niño-Oscillation australe), qui comprend El Niño et La Niña - réchauffement ou refroidissement anormal des eaux de surface dans le Pacifique équatorial central et oriental - devrait rester neutre avec une probabilité de 70% à 80%.

"Pendant cette période, l’air froid diminuera progressivement en intensité et en fréquence", a-t-il déclaré. Toutefois, des phénomènes météorologiques dangereux tels que des orages, des tourbillons, des éclairs, de la grêle et de fortes rafales de vent pourraient encore se produire dans tout le pays, notamment lors des vagues d’air froid des mois d’avril et de mai, période de transition entre les saisons.

La température moyenne à l’échelle nationale devrait être proche de la moyenne pluriannuelle.

Cependant, en mai, la température moyenne dans le Nord-Ouest du pays sera supérieure de 0,5 à 1 degré Celsius à la moyenne de la même période.

Des vagues de chaleur généralisées devraient se produire dans les Hauts plateaux du Centre et le Sud du Vietnam à partir d’avril, soit plus tard que la moyenne pluriannuelle, avec moins de journées chaudes que l’année dernière.

L’intensité de la chaleur dans le nord-ouest et les zones montagneuses du Centre-Nord et du Centre du Vietnam en avril sera moins intense qu’à la même période en 2024. Les vagues de chaleur devraient s’intensifier dans les régions du nord et du centre à partir de mai. Des pluies saisonnières transitoires pourraient survenir dans les régions du Nord, du Centre-Nord, des Hauts plateaux du Centre et du Sud en avril. Des précipitations modérées à fortes sont attendues dans ces régions de mai à juin.

Prévisions de précipitations

Dans le Nord, les précipitations seront proches de la moyenne pluriannuelle, avec 70 à 120 mm en avril, certaines zones montagneuses recevant plus de 150 mm.

En mai, les précipitations seront supérieures de 5% à 10% à la moyenne, tandis que certaines zones montagneuses pourraient connaître une baisse de 5% à 15% (120 à 220 mm, certaines dépassant 250 mm). En juin, les précipitations devraient être proches de la moyenne pluriannuelle, avec 50 à 250 mm, avec 250 à 500 mm en montagne et parfois plus de 500 mm.

Dans le Centre-Nord et le Centre du Vietnam, les précipitations devraient atteindre 60 à 100 mm en avril, certaines zones recevant des quantités plus importantes, tandis que dans le Centre-Sud du Vietnam, les précipitations varieront entre 20 et 40 mm, certaines zones recevant des quantités plus importantes. Les précipitations seront supérieures de 5% à 15% à la moyenne pluriannuelle de 100 à 200 mm, certaines zones dépassant ce niveau en mai et atteignant 70 à 150 mm, et d’autres davantage en juin.

Dans les régions des Hauts plateaux du Centre et du Sud du Vietnam, les précipitations seront respectivement de 60 à 180 mm, 150 à 250 mm et 200 à 300 mm en avril, mai et juin. Ces niveaux sont supérieurs à ceux des années précédentes.

Intrusion saline et ondes de marée dans le delta du Mékong

Photo : VNA/CVN

Hoàng Phuc Lâm a indiqué que deux à trois épisodes d’intrusion de salinité accrue sont attendus durant cette période dans le delta du Mékong, avec un pic à l’embouchure des estuaires du Mékong du 15 au 18 mars et du 29 mars au 2 avril, ainsi que des rivières Vàm Co et Cai Lon du 29 mars au 2 avril et du 27 avril au 1er mai.

À partir de la deuxième quinzaine de mai, l’intrusion de salinité dans les estuaires devrait diminuer progressivement.

L’intensité de l’intrusion de salinité dans le delta du Mékong dépendra des débits en amont du Mékong, des ondes de marée et d’autres facteurs susceptibles d’évoluer au fil du temps.

Les autorités locales du delta du Mékong devraient surveiller de près les prévisions hydrométéorologiques et mettre en œuvre des mesures proactives pour atténuer les effets de l’intrusion de salinité.

De plus, de fin mars à juin, la région côtière du sud-est connaîtra de multiples ondes de marée. Le niveau d’eau le plus élevé enregistré à la station de Vung Tàu pourrait atteindre 4,2 m entre 1 h et 3 h le 31 mars, ce qui pourrait provoquer des inondations dans les zones côtières et fluviales de faible altitude, hors du système de digues.

Les marées hautes provoqueront non seulement des inondations dans les zones côtières et estuariennes de faible altitude, mais accentueront également l’intrusion d’eau salée dans les régions intérieures.

Davantage de tempêtes et de grosses vagues

De juillet à septembre, l’activité des tempêtes et des dépressions tropicales en mer de l’Est et leur impact direct sur le continent devraient atteindre des niveaux similaires à la moyenne pluriannuelle, soit 6,4 tempêtes, dont 2,9 touchant terre.

Photo : VNA/CVN

"Il est possible que les tempêtes, les dépressions tropicales et la mousson du sud-ouest provoquent des vents forts et de fortes vagues, affectant les activités en mer de l’Est", a ajouté Hoàng Phuc Lâm.

Selon les prévisions, de juillet à septembre, les tempêtes, les dépressions tropicales et une forte mousson du sud-ouest pourraient générer de grosses vagues au large de la mer de l’Est, allant de 4 à 6 m. Sur les côtes du Nord, du Centre et du Sud-Est, les vagues pourraient atteindre 2 à 4 m, tandis que dans la zone maritime de Cà Mau-Kiên Giang, elles pourraient atteindre 1,5 à 2,5 m de haut en raison de la forte mousson du sud-ouest.

Dans la région côtière du Sud-Ouest, Hoàng Phuc Lâm a indiqué que de fin juillet à septembre, il est nécessaire de se méfier des niveaux de mer anormalement élevés, susceptibles de provoquer l’érosion des digues côtières lors des périodes de marées hautes combinées à une forte mousson du sud-ouest.

Les habitants des provinces côtières du nord et du centre-nord doivent également se préparer à de fortes vagues combinées à des ondes de tempête entre juillet et septembre 2025.

Pendant la période de prévision, des sécheresses et des pénuries d’eau localisées pourraient survenir dans les zones dépourvues d’infrastructures d’irrigation, notamment dans les provinces de Ninh Thuân et de Binh Thuân.

Pour réagir efficacement et minimiser les dommages causés par ces conditions météorologiques, les experts météorologiques recommandent au public de suivre régulièrement les prévisions et les avertissements. Ils doivent suivre les mises à jour du site web du NCHMF (nchmf.gov.vn) et des stations météorologiques provinciales, municipales et régionales. De plus, ils doivent se tenir informés par le biais des médias officiels centraux et locaux afin de prendre des mesures de précaution en temps opportun.

Les collectivités locales et les agences compétentes doivent fournir rapidement des prévisions météorologiques et des prévisions de catastrophes au public, tandis que les citoyens doivent suivre strictement les directives des autorités locales concernant les mesures de préparation et d’intervention en cas de catastrophe.

Les vagues de chaleur et les phénomènes météorologiques dangereux tels que les orages, les tourbillons, la foudre et les fortes rafales de vent pourraient avoir un impact négatif sur les activités de production et la santé publique, a-t-il mis en garde.

VNA/CVN