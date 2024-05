Le vice-PM Trân Luu Quang demande d’améliorer les prévisions météo

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang, chef du Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles, a demandé vendredi 10 mai de continuer de bien mettre en œuvre la prévention et la réponse aux catastrophes naturelles.

S’adressant à la conférence nationale sur la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles, la recherche et le sauvetage, il a indiqué qu’en 2023 et au cours des premiers mois de 2024, le Vietnam a dû faire face à de nombreux types de catastrophes naturelles, dont chaleur record, inondations locales ou intrusions d’eau salée et glissements de terrain dans le delta du Mékong.

Les dommages causés par les catastrophes naturelles ont été minimisés, ce qui montre que les ministères et les localités ont été plus proactifs, notamment dans la prévention et la réponse catastrophes naturelles, et ont apporté des ajustements en temps opportun aux réglementations et statuts relatifs à la prévention et au contrôle des catastrophes naturelles, a-t-il noté.

Alors que le phénomène El Niño touche à sa fin, sa petite sœur La Niña devrait faire son retour cette année. Selon les prévisions du Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF), La Niña pourrait se développer entre juillet et septembre prochains, annonçant des moussons plus intenses et plus de typhons.

Le retour éventuel du pendant d’El Niño souligne l’importance d’être prêts à affronter des conséquences climatiques diverses et souvent imprévisibles.

Afin de répondre de manière proactive aux catastrophes naturelles en 2024 et d’en limiter au maximum les dégâts, le vice-Premier ministre a demandé de continuer de renforcer les Comités de pilotage pour la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles et la défense civile à tous les niveaux.

Les ministères et les branches devraient se coordonner pour élaborer prochainement un décret portant application de la Loi sur la défense civile, de continuer de peaufiner les documents juridiques sur la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, a-t-il recommandé.

Le dirigeant a demandé de renforcer et de diversifier les formes de communication pour sensibiliser les acteurs et les communautés locales, de mettre à jour les plans de prévention et de contrôle des catastrophes naturelles, et d’améliorer la qualité du travail de prévision.

Il a également exhorté les organisations internationales participant à la conférence, de continuer d’accompagner le pays dans le partage d’informations et d’expériences, la formation professionnelle, et d’apporter leur soutien en équipements et infrastructures par le biais de projets de coopération.

