Des bombes laissées après la guerre détectée à Quang Binh et Nghê An

Photo : VNA/CVN

Lundi 17 mars, lors de travaux de construction et de réparation sur un pont dans la commune de Kim Thuy, district de Lê Thuy, une grosse bombe a été découverte juste en dessous du pilier du pont, forçant la suspension temporaire de tous les travaux pour assurer la sécurité.

Après avoir reçu une demande d'intervention du commandement militaire local, l'équipe de déminage de MAG est arrivée sur les lieux. Les experts l'ont identifiée comme une bombe MK81, pesant environ 118 kg et ayant une portée mortelle de plus de 1 km. La bombe a été immédiatement transportée vers un autre endroit pour être éliminée ultérieurement conformément à la réglementation.

Toujours mercredi 19 mars, au champ de tir de la commune de Minh Châu, district de Diên Châu, province de Nghe An (Centre), le commandement militaire de la commune de Diên Lôc et de la commune de Minh Châu, en coordination avec le département d'ingénierie, le commandement militaire de la province de Nghê An et le commandement militaire du district de Diên Châu, ont réussi à faire exploser de toute sécurité une bombe pesant environ 340 kg laissé après la guerre.

VNA/CVN