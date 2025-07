Le Vietnam enverra cinq joueurs d’élite au Championnat du monde de billard 2025

Le Vietnam enverra cinq talentueux joueurs de billard pour participer au Championnat du monde de billard 2025, événement le plus prestigieux de l’histoire du billard à 9 boules organisé pour la deuxième année consécutive en Arabie Saoudite.

Parmi ces joueurs, Duong Quôc Hoàng est actuellement le joueur vietnamien le mieux classé, occupant la 26e place au classement mondial de billard à neuf boules.

Le suivent au classement Pham Phuong Nam (75e), Nguyên Anh Tuân (84e), Luong Duc Thiên (87e) et Bùi Truong An (97e). Ces cinq joueurs ont obtenu leur place officielle pour participer au championnat de cette année.

Lors du récent Championnat national de billard et de snooker 2025, organisé à Hô Chi Minh-Ville, Luong Duc Thiên a remporté le titre dans la catégorie "billard à 9 boules", tandis que Pham Phuong Nam a terminé troisième. Duong Quôc Hoàng a également été sacré champion dans la catégorie "billard à 10 boules", Luong Duc Thiên terminant deuxième.

Au vu de leur forme actuelle et de leurs classements internationaux, Duong Quôc Hoàng et Luong Duc Thiên sont considérés comme les plus grands espoirs de médailles du Vietnam lors du prochain tournoi mondial.

Le Championnat du monde de billard 2025 se déroulera du 21 au 26 juillet au Green Sports Halls de Djeddah. Il est organisé par la Fédération saoudienne de billard et de snooker, en coopération avec Matchroom et sous la supervision du ministère des Sports.

Au total, 128 joueurs d’élite mondiaux s’affrontent selon un système à double élimination pour remporter des prix exceptionnels d’une valeur totale d’un million de dollars, dont 250.000 dollars seront attribués au vainqueur du premier prix.

Le championnat se distingue comme une plateforme de premier plan pour mettre en valeur les talents et attirer les grands noms du monde du billard. Fidèle à l’engagement du ministère des Sports en faveur du développement des sports émergents, 16 invitations spéciales ont été accordées à des joueurs d’Arabie Saoudite et de la région, leur offrant une occasion unique de concourir aux côtés des professionnels internationaux.

VNA/CVN