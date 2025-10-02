Huy Hoàng rafle sa deuxième médaille d’or aux Championnats d’Asie de natation 2025

Le nageur vietnamien Nguyên Huy Hoàng a remporté le 800 mètres nage libre masculin le 1 er octobre aux Championnats d’Asie de natation 2025 en Inde, décrochant ainsi sa deuxième médaille d’or du tournoi.

En finale, l’athlète vietnamien a devancé sept concurrents, dont Ilya Sibirtsev (Ouzbékistan), Haibo Xu (Chine), Shun Tanaka (Japon), Kushagra Rawat (Inde), Hoe Yean Khiew (Malaisie), Ratth Thammananthachote (Thaïlande) et son compatriote vietnamien Trân Van Nguyên Quôc.

Le nageur de 24 ans a réalisé un temps de 7 minutes 57 s 58, terminant premier, devant Ilya Sibirtsev (8:00.37) et Haibo Xu (8:02.34).

Plus tôt dans la compétition, Nguyên Huy Hoàng avait triomphé au 1.500 m nage libre masculin, avec un temps de 15'15"01, loin devant Ilya Sibirtsev (Ouzbékistan), médaillé d’argent en 15'23"35, et Kushagra Rawat (Inde), médaillé de bronze en 15'30"88, offrant au Vietnam deux médailles d’or en natation.

Cette performance est également sa meilleure de l’année écoulée. Aux Jeux olympiques de 2024 à Paris, il a réalisé un chrono de 15:18.63, et aux Championnats du monde de 2025, il a terminé en 15:19.39. Elle est toutefois inférieure à son record personnel et national de l’épreuve (14:41.00), établi lors des précédents Jeux d’Asie du Sud-Est.

Originaire de Quang Binh, Nguyên Huy Hoàng devrait être un espoir de médaille majeur aux 33es Jeux d’Asie du Sud-Est, visant l’or au 1.500 m nage libre, au 400 m nage libre et au 10 km en eau libre.

Les Championnats d’Asie de natation 2025 se dérouleront à Ahmedabad, en Inde jusqu’au 10 octobre. Il s’agit de la première fois que ce prestigieux événement continental est organisé en Inde et comprendra des épreuves de natation, de plongeon, de natation artistique et de water-polo.

