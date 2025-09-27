Le Vietnam remporte son premier titre mondial de xiangqi standard à Shanghai

Le roi vietnamien du xiangqi, Lai Ly Huynh, a créé une surprise historique le 27 septembre en remportant son premier titre mondial dans cette discipline en dominant le Chinois Yin Sheng lors de la finale du Championnat du monde de xiangqi 2025.

L'affrontement, disputé sur un format de 60 minutes avec un boost de 30 secondes par coup, proposait des parties rapides (10 minutes plus 5 secondes) et des blitz (5 minutes plus 3 secondes) en cas d'égalité. Mais Lai Ly Huynh n'a pas eu besoin de tours supplémentaires, remportant la partie standard malgré la difficulté de jouer les Noirs, ce qui implique de jouer deuxième.

La finale du standard masculin a été un match acharné, riche en jeux d'esprit et en coups habiles. Yin Sheng, présenté comme l'étoile montante du xiangqi en Chine, n'a pas réussi à suivre les traces de son compatriote Meng Shen, vainqueur du titre il y a deux ans.

Le jeu décisif de Huynh, alors qu'il était en pleine tour, a changé la donne, laissant Yin Sheng stupéfait quelques secondes avant de concéder et de serrer la main de Yin Sheng.

La victoire de Huynh est une première pour le Vietnam, mettant fin à la domination chinoise sur cette discipline standard, la plus prestigieuse du xiangqi.

