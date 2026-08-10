Vietnam - Chine

Une complémentarité renforcée dans l’industrie des semi-conducteurs

Selon Gao Jinlong, ingénieur en chef au Centre de promotion de l’Internet industriel pour la Route de la Soie (CPIIS), la coopération entre le Vietnam et la Chine dans les chaînes d’approvisionnement présente une complémentarité exceptionnelle.

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Photo : VNA/CVN

S’exprimant auprès de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Pékin, l’expert a souligné que, dans les secteurs à forte intensité technologique tels que les procédés de fabrication, l’emballage avancé et les semi-conducteurs de troisième génération, la complémentarité entre la Chine et les pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), notamment le Vietnam, était particulièrement évidente dans les domaines de l’OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test – assemblage et test externalisés des semi-conducteurs), de l’approvisionnement en matériaux et du développement d’applications.

Selon lui, la coopération sino-vietnamienne dans le secteur des semi-conducteurs se trouve à un tournant décisif, passant de la phase de "discussion" à celle de "mise en œuvre".

Cette accélération de la coopération s'appuie sur un consensus politique solide établi au plus haut sommet de l'État. Après la visite d'État du secrétaire général du Parti et président chinois Xi Jinping au Vietnam en avril 2025, les deux pays ont publié une déclaration commune affirmant leur volonté de "faire de la coopération scientifique et technologique un nouvel axe majeur de la coopération bilatérale et de rechercher des opportunités de coopération dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et l'énergie nucléaire".

Ce cap a été consolidé en avril 2026 lors de la visite d’État en Chine du secrétaire général du Parti et président vietnamien, Tô Lâm. Les deux parties ont publié une déclaration conjointe renforçant leur coopération, passant de la simple "recherche de la mise en œuvre" à la "promotion active de la coopération dans des domaines tels que l’industrie intelligente, l’économie numérique, l’intelligence artificielle, les technologies quantiques, les semi-conducteurs et le transport ferroviaire à grande vitesse". Elles ont également affirmé leur volonté de "construire conjointement une chaîne d’approvisionnement et une industrie sûres et stables" et de créer un groupe de travail sur la coopération en matière de chaînes d’approvisionnement.

Concernant la formation des talents, la déclaration conjointe de 2026 propose de "renforcer la recherche et le développement conjoints dans des domaines tels que l’IA, la santé, les énergies propres et les technologies numériques afin de former des ressources humaines hautement qualifiées" et de "développer les échanges scientifiques et culturels pour promouvoir les échanges et la coopération entre les jeunes chercheurs et les industriels des deux pays". La Chine encourage également les étudiants vietnamiens les plus brillants à venir étudier sur son territoire.

Sur le plan industriel, le Vietnam affiche l'ambition de devenir un centre mondial des semi-conducteurs de l’OSAT d'ici 2030, une stratégie qui s'aligne parfaitement avec l'expertise de la Chine, laquelle abrite des leaders mondiaux du secteur comme JCET et Tongfu Microelectronics. Le Vietnam bénéficie d'avantages en matière de coûts de production et d'un vivier d'ingénieurs talentueux en pleine expansion, tandis que la Chine possède un système technologique sophistiqué et une vaste expérience industrielle. Le mécanisme du "groupe de travail sur la coopération en matière de chaîne d'approvisionnement", clairement défini dans la déclaration conjointe de 2026, offre des garanties institutionnelles pour l'investissement et la coopération entre les entreprises des deux pays dans ce domaine.

Par ailleurs, la déclaration conjointe prévoit également des recherches sur la coopération dans le domaine des minéraux stratégiques, dans le respect des lois et politiques industrielles de chaque pays, ouvrant ainsi des perspectives de coopération concernant les matières premières nécessaires à l’industrie des semi-conducteurs. L’association des vastes réserves de terres rares du Vietnam aux capacités chinoises de transformation pourrait devenir un modèle de coopération intégrale, allant de l’extraction des matières premières à la fabrication de produits finis.

En général, un consensus politique fort, des avantages complémentaires évidents et un soutien concret ont renforcé la coopération entre les deux pays dans le secteur des semi-conducteurs. Selon Gao Jinlong, cette volonté de collaborer dans ce domaine s’est encore renforcée, créant un environnement propice permettant aux entreprises, aux instituts de recherche et aux organisations sociales de transformer les déclarations politiques en succès industriels concrets.

VNA/CVN