Quatre transformations stratégiques seront le moteur du développement du Vietnam

Les quatre transformations stratégiques présentées par le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm lors du 3 e plénum du Comité central du Parti du XIV e mandat témoignent, selon le chercheur britannique Kyril Whittaker, de la volonté du Vietnam de renforcer sa gouvernance, d’accélérer sa transition vers un modèle de croissance fondé sur l’innovation et de promouvoir un développement durable, consolidant ainsi la confiance de ses partenaires internationaux.

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Au premier semestre 2026, l'économie vietnamienne a maintenu une dynamique positive, avec une croissance du PIB de 8,18%, selon l'Office national des statistiques du ministère des Finances. Dans ce contexte, les quatre transformations stratégiques présentées par le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm lors du 3e plénum du Comité central du Parti du XIVe mandat revêtent une importance particulière.

Dans un entretien accordé au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Londres, Kyril Whittaker, chercheur de longue date sur le Vietnam, estime que les quatre transformations stratégiques montrent clairement aux partenaires de développement que le Vietnam ne cesse de consolider ses secteurs essentiels, créant ainsi des conditions plus favorables à la coopération.

Selon lui, la portée de ces transformations ne réside toutefois pas seulement dans le fait de faire du Vietnam une destination d’investissement plus efficace. Plus profondément, elles traduisent la volonté de placer l’être humain au cœur de toutes les politiques, afin que le développement du pays serve, en définitive, les intérêts de la population et contribue à améliorer sa qualité de vie.

La première transformation concerne la construction d'une administration plus rationalisée et plus efficace, à la faveur de la réorganisation de l'appareil public et de la transformation numérique. L'objectif est de faciliter les démarches administratives, d'améliorer l'accès aux services publics et de lever les obstacles auxquels sont confrontés les citoyens et les entreprises. Selon Kyril Whittaker, le renforcement des capacités de leadership et de la qualité de la gouvernance publique permettra d'assurer une transition stable et de conforter l'image du Vietnam comme partenaire économique fiable. C'est un Vietnam qui évolue rapidement dans "l'ère de l'essor de la nation", tout en veillant à ce que cette transformation reste structurée et ordonnée, à ce que personne ne soit laissé de côté, et à assurer la cohérence des politiques et du cadre juridique, tant dans leur élaboration que dans leur mise en œuvre.

La deuxième transformation porte sur l'utilisation efficace des ressources naturelles et la gestion de l'espace de développement du pays comme un ensemble cohérent. À cet égard, Kyril Whittaker souligne qu'une attention particulière doit être accordée à la notion d'"efficacité". La foresterie en est un exemple. Le Vietnam a obtenu de nombreux résultats dans ce domaine, notamment en matière de reboisement. Toutefois, l'"efficacité" ne signifie pas seulement exploiter les ressources naturelles, mais aussi les protéger et les utiliser de manière rationnelle, afin d'en tirer les meilleurs bénéfices pour la vie de la population. Il s'agit de trouver un équilibre entre le développement économique et la protection des écosystèmes, de la biodiversité et des espaces verts du pays. Cette orientation est également conforme à l'esprit du XIVe Congrès national du Parti, qui place le développement durable et la protection de l'environnement au même niveau d'importance que la défense nationale.

La troisième transformation vise à faire évoluer le modèle de croissance, fondé davantage sur le capital, les ressources naturelles, la sous-traitance et la main-d'œuvre à bas coût, vers un modèle reposant sur la productivité, le savoir, les données, les technologies, l'innovation, les ressources humaines qualifiées et une gouvernance moderne. Cette orientation vise à renforcer la position du Vietnam sur le marché technologique et à favoriser la création de produits compétitifs à l'échelle internationale. Elle est soutenue par le développement des infrastructures, qui permettra de renforcer la connectivité et de faciliter la circulation des personnes et des marchandises à travers le pays.

La quatrième transformation consiste à passer d’une logique de réponse et de réparation à une approche fondée sur la prévision et la prévention face au changement climatique. Selon l’expert britannique, cette orientation illustre plus clairement encore l’engagement du Vietnam en faveur de la protection de l’environnement et de la mise en œuvre de ses engagements climatiques.

Pour les investisseurs et les partenaires de développement, ces quatre transformations montrent que le Vietnam s’attache à respecter ses engagements en matière d’environnement et de croissance économique, tout en créant de nouvelles opportunités d’investissement. Le pays donne un nouvel élan au commerce grâce à des projets d’infrastructures de grande envergure, tout en mettant en valeur, auprès de la communauté internationale, les talents et le potentiel de sa population.

VNA/CVN