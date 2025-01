Promouvoir le partenariat Vietnam - Pologne à travers des actions et des projets concrets

La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en Pologne interviendra à la veille du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Pologne et le Vietnam (4 février 1950 - 2025), la première visite d’un Premier ministre vietnamien en Pologne depuis 15 ans.

Photo : VNA/CVN

La Pologne et le Vietnam sont des partenaires importants l’un pour l’autre, avec une longue histoire d’amitié, de compréhension et de soutien mutuel. Nous devons travailler dur chaque jour pour faire avancer cet important partenariat avec des actions et des projets concrets, a-t-elle déclaré.

Outre son importance politique, la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh favorisera également une forte coopération économique à fort potentiel, a-t-elle indiqué, ajoutant que ce voyage est une opportunité de créer un espace de contacts directs entre les entreprises des deux pays, d’accroître la compréhension mutuelle, de promouvoir le chiffre d’affaires, les échanges scientifiques et universitaires.

La compréhension mutuelle sera la clé d’une coopération réussie, le fondement de la promotion de la paix et de la prospérité dans le contexte actuel de sécurité internationale. Nous pouvons parfois avoir des points de vue différents, mais la relation entre les deux pays réside dans le respect du droit international, de la Charte des Nations unies et le ferme maintien de la souveraineté sur terre et en mer, a-t-elle poursuivi.

Position commune

Des pays comme la Pologne et le Vietnam, qui ont connu des guerres pour défendre leur patrie, comprennent très bien que les principes du droit international et du multilatéralisme efficace sont la clé de la paix, de la sécurité et de la prospérité des nations. Cette visite sera donc l’occasion de démontrer notre position commune sur ces questions, a-t-elle ajouté.

L’ambassadrice Joanna Skoczek a noté le facteur humain avec la longue tradition d’échanges universitaires entre les deux pays, marquée notamment par la présence milliers d’étudiants vietnamiens dans les universités polonaises durant les années 1970 et 1980. Elle a également rappelé le facteur historique avec la participation de la Pologne aux commissions internationales de contrôle et de surveillance après les accords de Genève de 1954 et les accords de paix de Paris de 1973, ainsi que la coopération en matière de patrimoine culturel, d’archéologie et de conservation, et dernièrement, la fourniture de 1,4 doses de vaccins anti-Covid et équipements médicaux par la Pologne au Vietnam.

Selon la diplomate, les deux pays ont connu une croissance économique rapide et soutenue au fil des ans. En outre, ils sont confrontés à un certain nombre de défis de développement, tels que la transition énergétique ou le besoin de numérisation.

La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh, en particulier ses activités liées à la coopération économique, apporteront de nombreuses opportunités de rencontres interentreprises (B2B), favorisant ainsi les idées de coopération, a-t-elle estimé, indiquant que la Pologne est prête à discuter de ses réalisations en matière de transition verte, notamment en matière de recyclage, de réduction des émissions, de traitement de l’eau, d’énergies renouvelables...

En tant que pays économiquement prospère, la 6e économie de l’Union européenne, la 21e économie mondiale, la Pologne est prête à partager son expérience, ses leçons et son savoir-faire avec ses partenaires vietnamiens. Nous pouvons aussi apprendre de vous, c’est une voie à double sens, a-t-elle conclu.

VNA/CVN