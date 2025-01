Le Vietnam a contribué à la réussite de la présidence lao de l'ASEAN en 2024

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh termine sa visite de travail au Laos

>> Vietnam - Laos : les ministères de la Police renforcent leur coopération

Journaliste : Lorque le Laos a assumé sa présidence de l'ASEAN en 2024, comment évaluez-vous le soutien du Vietnam au Laos dans l'accomplissement de sa mission ? Et que devraient faire les deux pays pour renforcer davantage leurs relations bilatérales dans le cadre de l'ASEAN ?

Ambassadrice Khamphao Ernthavanh : Le Vietnam a contribué par son soutien et ses aides à la réussite de la présidence lao de l'ASEAN en 2024.

Photo : VNA/CVN

Sur la base d’une confiance mutuelle, d’une solidarité particulière et d’une coopération globale, le Vietnam a toujours soutenu le Laos dans ses efforts au sein de l’ASEAN, notamment par le renforcement des capacités, l’assistance technique et le partage d’expériences issues de ses précédentes présidences.

Le Vietnam a offert des perspectives précieuses sur la gestion des priorités régionales, la promotion du consensus et le traitement des enjeux urgents tels que l’intégration économique, le changement climatique et la stabilité régionale.

Pour renforcer davantage les liens bilatéraux dans le cadre de l’ASEAN, les deux pays devraient se concentrer sur les priorités suivantes :

Primo, maintenir une coordination étroite sur les initiatives clés de l’ASEAN : Le Vietnam et le Laos doivent aligner leurs positions sur les questions régionales cruciales convenues par les dirigeants des pays membres. Ces efforts contribueront à unifier leur approche, à renforcer leur influence au sein de l’ASEAN et à préserver l’unité de l’organisation.

Secundo, la centralité de l’ASEAN : Le Vietnam et le Laos doivent collaborer pour garantir que l’ASEAN continue de jouer un rôle clé dans la résolution des défis régionaux, la promotion de la coopération multilatérale et l’établissement d’interactions constructives avec les partenaires extérieurs.

Tertio, prioriser le renforcement des capacités : Il est essentiel de développer des programmes de formation coopérative destinés aux fonctionnaires lao et vietnamiens. Ces initiatives permettront de renforcer la coopération dans des domaines tels que l’approche diplomatique et les capacités administratives, améliorant ainsi leur efficacité et leur expertise.

Quarto, accroître la résilience économique : La coopération économique entre le Vietnam et le Laos peut être renforcée dans le cadre des initiatives de l’ASEAN, telles que le Partenariat économique global régional (RCEP) et la zone de libre-échange. De plus, en collaborant sur des projets d’infrastructures, en favorisant les investissements et en dynamisant le commerce transfrontalier, les deux pays pourront consolider leurs liens économiques tout en générant des bénéfices mutuels.

Enfin et surtout, mettre l'accent sur la connectivité entre les peuples : Le Vietnam et le Laos devraient tirer parti des programmes de l’ASEAN pour encourager les échanges culturels, renforcer les partenariats éducatifs et développer les activités touristiques. Ces initiatives contribueront à promouvoir les richesses culturelles des deux pays auprès de leurs propres populations et du reste du monde. Elles favoriseront également une compréhension mutuelle et un soutien accru à leurs relations bilatérales, les portant ainsi à un niveau supérieur.

Journaliste : Lors de leur entretien téléphonique du 1er décembre, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm et le secrétaire général du Parti communiste du Laos et président de l'État, Thongloun Sisoulith, ont convenu d'orientations spécifiques pour mettre en œuvre les accords de haut niveau entre les deux pays. Pourriez-vous partager les plans de l'ambassade pour contribuer à la mise en œuvre de ces orientations?

Ambassadrice Khamphao Ernthavanh : À la suite de l'appel téléphonique du 1er décembre 2024 entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et le secrétaire général du Parti communiste du Laos et président de la République, Thongloun Sisoulith, les deux dirigeants ont convenu d'orientations spécifiques pour mettre en œuvre les accords de haut niveau entre les deux pays.

Au cours de ma mission au Vietnam, mes collaborateurs et moi-même, au sein de l'ambassade du Laos, continuerons à collaborer étroitement avec les autorités compétentes des deux pays. Nous travaillerons à la mise en œuvre des accords dans tous les domaines, afin d'assurer des résultats concrets et fructueux dans la coopération entre les deux partis, les gouvernements et les assemblées nationales du Laos et du Vietnam.

L'ambassade du Laos à Hanoï demeurera une plateforme clé pour coordonner les actions entre les deux parties, ainsi qu’entre les agences centrales et provinciales des gouvernements lao et vietnamien. Nous nous efforcerons d’améliorer et de renforcer davantage les relations bilatérales et la coopération globale dans divers domaines : échanges politiques, sécurité, économie, commerce, culture et relations interpersonnelles.

Journaliste : Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a récemment exposé les orientations stratégiques pour faire entrer le Vietnam dans une nouvelle ère - celle de l'essor de la nation. Comment évaluez-vous les actions entreprises par le Vietnam ? Et que fera le Laos pour soutenir le Vietnam pendant ce processus ?

Ambassadrice Khamphao Ernthavanh : Le Vietnam se prépare à entrer dans "l'ère de l'essor de la nation", avec pour ambition de bâtir un pays prospère, fort, démocratique, équitable et civilisé, tout en poursuivant son développement sur la voie du socialisme.

Le Vietnam poursuit la mise en œuvre de ses objectifs stratégiques à long terme pour devenir d’ici 2030 un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu moyen élevé ; d’ici 2045, date du 100e anniversaire de la fondation du pays, il deviendra un pays socialiste développé à revenu élevé.

En outre, le Vietnam a affirmé son rôle actif sur la scène internationale, en participant activement aux organisations régionales et mondiales et en promouvant la coopération multilatérale.

Grâce aux politiques et aux objectifs stratégiques définis par le Parti et le gouvernement vietnamiens, je suis convaincu que le Vietnam s’engagera dans une nouvelle ère marquée par des succès dans tous les domaines. Le pays ne se contentera pas de devenir une nation avancée et développée au sein de la région, mais jouera également un rôle actif dans la réalisation des objectifs communs de paix et de développement à l’échelle mondiale.

En particulier, je suis convaincu que cet essor ne repose pas uniquement sur les efforts du Vietnam lui-même, mais qu’il est également soutenu par la communauté internationale. Le Laos, en tant que voisin proche avec des relations spéciales et un partenaire de coopération global, continuera à accompagner et à soutenir le Vietnam dans son processus de construction et de développement national.

Le succès du Vietnam ne sera pas seulement une source de fierté pour son peuple, mais aussi une joie partagée par ses amis internationaux, parmi lesquels le Laos occupe une place privilégiée.

Journaliste : Merci pour l’interview.

VNA/CVN