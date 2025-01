Le Vietnam et le Maroc renforcent leurs relations bilatérales dans de nombreux domaines

À l'occasion du Nouvel An 2025, l'ambassadeur du Maroc au Vietnam, Jamale Chouaibi, a accordé une interview à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) pour passer en revue les relations entre les deux pays en 2024 et proposer des initiatives visant à diversifier les domaines de coopération et à renforcer la coopération à long terme, durable et mutuellement bénéfique. Voici le texte intégral de cette interview :

Comment évaluez-vous le développement des relations de coopération entre le Vietnam et le Maroc en 2024 ?

En 2024, les relations de coopération bilatérale entre le Vietnam et le Maroc ont connu un progrès remarquable, marqué par de nombreuses visites officielles visant à renforcer les liens d’amitié et de coopération dans divers domaines, notamment en matière de coopération parlementaire et économique, de préservation du patrimoine historique commun et d’échanges interpersonnels.

Sur le plan politique, plusieurs visites de haut niveau ont été réalisées, notamment celles au Maroc de Nguyên Trong Nghia, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti, président de la Commission centrale de la sensibilisation et de l'éducation du Parti, du 29 mai au 3 juin 2024, et de Ta Ngoc Tân, vice-président permanent du Conseil théorique du Comité central du Parti, en octobre dernier. Ces visites ont permis de renforcer les relations bilatérales, tout en mettant en lumière les nombreux intérêts partagés entre les deux pays.

La coopération parlementaire entre les deux pays s'est intensifiée davantage en 2024, notamment lors de la visite au Vietnam du secrétaire général de la Chambre des Représentants du Maroc, et celle au Royaume d'une délégation de la Commission des affaires liées aux députés de l'Assemblée nationale, conduite par Nguyên Tuân Anh.

Sur le plan économique, la 2e session du sous-comité de coopération commerciale et industrielle maroco -vietnamienne, tenue en novembre dernier à Rabat, a mis en avant d’innombrables secteurs potentiels de coopération entre les deux pays, dont notamment l’industrie Halal, l'industrie métallurgique, les engrais, l'aviation, le textile, l'habillement et les chaussures.

Le Maroc s'est montré disposé à soutenir le Vietnam pour devenir un acteur clé de l’industrie Halal en Asie du Sud-Est, comme en témoigne la participation de l'Institut marocain de normalisation (IMANOR) à la 1re Conférence internationale sur l'industrie Halal qui a eu lieu à Hanoï en octobre de l'année en cours.

Par ailleurs, la visite à Hanoï du Haut-Commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération (HCARAMAL) du Maroc et la participation active de cette ambassade à des événements culturels, tels que le Festival gastronomique international de Hanoï et le concours "Jeunes Reporters Francophones", ont contribué à la consolidation des relations culturelles et historiques et à la préservation de la mémoire commune.

Ces échanges de visites entre les deux pays découlent d'une ambition commune et d'une volonté partagée de renforcer davantage leurs relations bilatérales et bâtir un partenariat solide et durable.

Le Maroc est un leader dans le domaine de la transition verte, tandis que le Vietnam s'efforce également d'atteindre ses objectifs de développement durable. À votre avis, comment les deux pays peuvent-ils collaborer pour relever des défis communs concernant le changement climatique et la sécurité énergétique ?

Le Maroc et le Vietnam, qui sont confrontés à des défis similaires liés au développement durable et à la lutte contre les aléas du changement climatique, se sont fixés des objectifs ambitieux en matière de développement durable et de sécurité énergétique et alimentaire en se lançant dans une transformation énergétique à grande échelle.

Cette transformation en commun engendre de nombreuses opportunités de coopération, notamment dans des secteurs innovants tels que l'hydrogène vert, l'éolien en mer et le traitement du carbone. Les expertises respectives des deux pays, spécialement dans la production d'électricité et les activités portuaires, présentent un socle solide pour créer des synergies prometteuses.

Le Mémorandum d'entente (MoU), signé le 28 mars 2019, entre le Maroc et le Vietnam portant sur le raffermissement de la coopération bilatérale dans les domaines de l’environnement et du développement durable, figure parmi les instruments de coopération existants entre les deux pays.

Le défi majeur pour les deux pays réside dans la recherche d'un équilibre optimal entre développement économique et protection environnementale. Cette quête commune d'une croissance durable vise à répondre aux besoins actuels des populations tout en préservant les ressources pour les générations futures. À travers leur collaboration, le Maroc et le Vietnam peuvent mutualiser leurs efforts pour développer des solutions innovantes face aux enjeux climatiques et énergétiques du XXIe siècle.

En dehors des domaines traditionnels, quelles sont vos attentes quant à la promotion de la coopération entre le Maroc et le Vietnam dans des secteurs émergents tels que l'industrie halal et le tourisme ?

Outre les secteurs classiques, l'industrie halal et le tourisme représentent des domaines prometteurs susceptibles de contribuer à la consolidation de la coopération bilatérale entre le Maroc et le Vietnam dans les années à venir.

En matière d'industrie halal, estimée à plusieurs milliers de milliards d'USD, le Vietnam ambitionne de devenir un acteur majeur sur le marché international. Le Maroc, grâce à son expertise en matière de certification halal, est disposé à collaborer étroitement avec le Vietnam en le soutenant dans son processus de renforcement de ses capacités de production et d'exportation de produits labélisés halal, notamment vers les pays islamiques d'Afrique et du Moyen-Orient et les pays européens abritant de larges communautés musulmanes.

En matière de tourisme, le Maroc et le Vietnam, en tant que destinations prisées pour leurs patrimoines historiques, diversités culturelles et paysages naturels distincts, seraient en mesure de collaborer pour promouvoir des itinéraires touristiques interconnectés.

Afin de jeter les jalons d’une coopération dans ces domaines prometteurs, les deux pays s’emploieront, dans un premier lieu, à échanger leurs expertises respectives en matière de développement durable, de formation dans le secteur hôtelier et de mise en valeur du patrimoine historique et pourraient procéder au montage de projets conjoints dans les domaines où les deux pays ont cumulé une expérience avérée, notamment le tourisme balnéaire, culturel et écologique.

Dans un deuxième lieu, le Maroc et le Vietnam pourraient lancer des missions d'exploration pour identifier les opportunités existantes de coopération et la programmation de circuits touristiques incluant aussi bien la destination Maroc et que la destination Vietnam au moyen des tours opérateurs.

La Porte du Maroc située dans le district de Ba Vi, à Hanoï, au Vietnam et la Porte du Vietnam sise dans la région de Kénitra au Maroc, deux vestiges symboliques pérennisant l'histoire partagée entre les deux peuples, pourraient être inclues dans les programmes touristiques des tours opérateurs vietnamo-marocains.

Ces secteurs en pleine expansion, associés à un engagement commun en faveur du renforcement des partenariats économiques, pourraient non seulement consolider les relations bilatérales, mais également positionner les deux pays comme des acteurs clés sur des marchés en forte croissance.

Pourriez-vous partager les plans ou initiatives spécifiques que l'Ambassade du Maroc au Vietnam prévoit de mettre en œuvre prochainement pour renforcer davantage les relations bilatérales ?

Dans le cadre de son rôle visant à renforcer les relations de coopération et d'amitié entre le Vietnam et le Maroc, l'Ambassade du Royaume du Maroc à Hanoï ne ménagera aucun effort pour contribuer au développement et à la consolidation des relations de coopération bilatérale entre les deux pays dans différents domaines.

À l'instar des années précédentes, l'ambassade élabore, à chaque nouvel an, un programme de travail définissant les priorités de ses activités tout au long de l'année. Ce programme inclut d'assurer le suivi et la mise en œuvre des différentes actions identifiées dans le domaine économique et culturel, tels que le renforcement du cadre juridique à travers des accords de coopération judiciaire, l'organisation d’événements (sous forme de séminaires, d'ateliers et de visites sur le terrain) permettant d’identifier les domaines potentiels de coopération et promouvant les relations entre les principaux opérateurs économiques des deux pays, la réalisation d'un documentaire ou d'un film mettant en exergue la lutte commune dans leur quête pour l'indépendance et la mise en place d'un musée permettant de conserver l'héritage commun et l'histoire partagée entre les deux pays.

S'agissant du volet culturel, celui-ci occupera une place privilégiée dans l'action diplomatique de cette ambassade, à travers l'organisation d'événements mettant en lumière la richesse et la diversité culturelle du Maroc et symbolisant l'amitié historique maroco-vietnamienne, à l'image de festivals, de projections cinématographiques et de journées culturelles comme le Festival gastronomique de Hanoï ou encore le Festival du film FESPACO.

Dans le domaine du tourisme, des initiatives seront prises pour permettre une collaboration étroite entre les agences de voyages et les tours opérateurs des deux pays, le but étant d'inclure le Maroc dans les circuits touristiques vietnamiens en Europe et de promouvoir le Vietnam comme une destination compétitive en Asie du Sud-Est.

L'ambassade encouragera également les échanges universitaires et la création de bourses pour les étudiants vietnamiens souhaitant étudier au Maroc. L'organisation d'ateliers et de séminaires axés sur des thématiques spécifiques visera à renforcer davantage les échanges et la coopération entre les deux pays.

Ces initiatives, conjuguées aux actions déjà entreprises, contribueront à hisser les relations maroco-vietnamiennes à un niveau plus élevé, en diversifiant les domaines de collaboration et en consolidant un partenariat durable et mutuellement bénéfique.

