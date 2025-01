La visite officielle du PM russe vise à promouvoir l’efficacité de la coopération économique avec le Vietnam

Évaluant les résultats de la coopération entre le Vietnam et la Russie ces dernières années, Ekaterina Koldunova a noté que les deux pays ont travaillé sans relâche pour rétablir le volume des échanges aux niveaux d'avant 2022, atteignant cet objectif d'ici la fin de 2024.

Le Vietnam et la Russie recherchent de nouvelles opportunités dans les secteurs financier, politique, économique et logistique et promeuvent le commerce bilatéral.

En ce qui concerne la coopération en matière d'investissement, Ekaterina Koldunova a souligné que des entreprises vietnamiennes telles que TH True Milk continuent d'opérer avec succès en Russie, tandis que le secteur de l'énergie a vu le lancement de nombreux projets d'investissement conjoints et de collaborations de production.

Concernant le potentiel de coopération future, l'expert a souligné que l'agriculture et l'agro-industrie sont des domaines clés d'intérêt mutuel. Les produits vietnamiens comblent progressivement le vide laissé par la sortie des entreprises occidentales du marché russe. En outre, l'énergie reste un secteur traditionnel de coopération entre les deux pays, a-t-elle ajouté.

Elle a également souligné que la croissance économique rapide du Vietnam après la pandémie de COVID-19 a créé une énorme demande en énergie. Les entreprises russes investissent traditionnellement dans l’exploitation des ressources naturelles au Vietnam, mais sont également intéressées par de nouvelles formes de coopération, de coproduction et éventuellement de transfert de certains processus de production au Vietnam, à l’instar des entreprises américaines et chinoises.

Elle a suggéré le Vietnam de prêter attention aux secteurs que les entreprises occidentales ont laissés sur le marché russe, en particulier dans l'économie créative, l'industrie légère et l'industrie de la mode, qui sont des industries très développées en Russie.

Concernant l'ordre du jour de la visite du Premier ministre russe Mikhaïl Vladimirovitch Michoustine, elle a souligné la nécessité de l’évaluer sur la base des résultats de la visite, quand il y aura des accords spécifiques. Elle a exprimé sa conviction que la récente décision de l'Assemblée nationale du Vietnam de relancer le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân reflète l'engagement du Vietnam et de la Russie à atteindre la neutralité carbone et à évoluer vers une économie verte.

Selon elle, bien que le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân ait été suspendu il y a 10 ans, le Vietnam et la Russie maintiennent toujours leur coopération à travers la création d'un centre scientifique utilisant la technologie nucléaire. Cela constitue une base solide pour la relance du projet, a-t-elle déclaré.

Elle a espéré que le Vietnam et la Russie établiraient un projet commun majeur qui non seulement renforcerait la coopération bilatérale dans les années et les décennies à venir, mais renforcerait également les bonnes relations de longue date entre les deux pays.

VNA/CVN