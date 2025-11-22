Renforcement de la confiance politique et de la solidarité entre le Vietnam et le Cambodge

Une délégation de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Parti communiste du Vietnam (PCV), dirigée par son chef adjoint Triêu Tài Vinh, a effectué une visite de travail au Cambodge du 19 au 21 novembre. Cette visite visait à renforcer l’amitié spéciale et la coopération entre les deux Partis, contribuant à approfondir la confiance politique et la solidarité entre les deux nations.

Le 20 novembre, à Phnom Penh, la délégation vietnamienne a eu une séance de travail avec Pov Sotheara, vice-présidente de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation du Parti du peuple cambodgien (CPP). Les deux parties ont échangé des expériences autour du travail idéologique, de l’éducation et de la diffusion de l’information.

Pov Sotheara a insisté sur l’importance de ces échanges pour consolider la sensibilisation, renforcer la coopération entre les organes de sensibilisation des deux Partis et préserver l’amitié traditionnelle.

De son côté, Triêu Tài Vinh a salué les succès du CPP dans son service au peuple et au pays, notamment concernant la relance économique post-COVID‑19 et l’amélioration des salaires des travailleurs et des fonctionnaires. Il a mis en avant l’efficacité de la coopération entre les commissions des deux pays pour diffuser des informations véridiques, contrer les fausses informations malveillantes et renforcer les bonnes relations bilatérales.

Les discussions ont également porté sur l’éducation politique et idéologique en période d’intégration, la lutte contre les informations erronées ou hostiles, et le renforcement de la confiance du peuple dans les orientations du Parti et de l’État.

Le même jour, la délégation vietnamienne a eu une autre séance de travail avec la Commission centrale de la mobilisation des masses du CPP, menée par son chef adjoint Ith Samheng. Les deux parties ont souligné l’importance d’intensifier la coopération entre les organes de mobilisation, de promouvoir des mécanismes concrets de collaboration et de partager des expériences, notamment sur les questions ethniques et religieuses, dans le respect des principes d’égalité, de respect mutuel et de solidarité.

Plus tôt, le 19 novembre, la délégation vietnamienne avait été accueillie chaleureusement par la vice-présidente cambodgienne et cheffe de la Commission centrale de la mobilisation des masses du CPP, Samdech Men Sam An. Elle a mis l’accent sur la nécessité de sensibiliser les jeunes générations à l’histoire des relations étroites entre les deux pays et de promouvoir les échanges populaires, particulièrement dans les provinces frontalières.

Dans le cadre de sa visite, la délégation vietnamienne a déposé des fleurs au Monument de l’Amitié Cambodge - Vietnam. Elle a ensuite rencontré des responsables de l’Association khméro-vietnamienne et de l’ambassade du Vietnam, avant de se rendre dans la province de Siem Reap.

