Comité mixte Vietnam - Cambodge : un nouvel élan pour la coopération intégrale

Le 9 décembre, dans la province cambodgienne de Siem Reap, le ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Lê Hoài Trung, et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge, Prak Sokhonn, ont coprésidé la 21 e réunion du Comité mixte Vietnam - Cambodge sur la coopération économique, culturelle, scientifique et technique.

Photo : VNA/CVN

Affirmant que l’amitié Cambodge - Vietnam constitue un patrimoine inestimable gravé dans l’histoire de chaque nation, Prak Sokhonn a souligné que les réalisations obtenues par chacun des deux pays résultent de la consolidation de cette amitié traditionnelle et du soutien mutuel.

De son côté, Lê Hoài Trung a affirmé que le Vietnam accorde une haute priorité à sa coopération et son amitié traditionnelle avec le Cambodge.

Les deux parties ont convenu de continuer à maintenir et à renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux ; de promouvoir la sensibilisation aux valeurs historiques des relations entre les deux pays auprès de toutes les couches de la population ; de rester fermes sur le principe selon lequel aucune force hostile ne doit être autorisée à utiliser le territoire de l’un pour porter atteinte à l’autre ; et de coopérer étroitement dans la gestion de la frontière ainsi que dans la prévention et la lutte contre les formes de criminalité transfrontalière.

Photo : VNA/CVN

Elles ont également décidé de renforcer le développement et la connectivité des infrastructures, du commerce frontalier et de faciliter les activités des entreprises des deux pays ; d’intensifier la connectivité des transports et les échanges de marchandises ; de promouvoir la coopération dans le tourisme, l’éducation et la formation, ainsi que les échanges entre populations ; de collaborer étroitement dans la gestion, l’utilisation, le développement et la conservation durable des ressources en eau, de l’environnement et face au changement climatique ; et de poursuivre une coopération étroite au sein des forums multilatéraux.

Les deux parties ont convenu d’organiser la 22ᵉ réunion du Comité mixte Vietnam - Cambodge au Vietnam, à un moment approprié en 2026.

Le 8 décembre, lors d'une rencontre avec le vice-Premier ministre cambodgien Neth Savoeun, Lê Hoài Trung a souligné la volonté de porter la coopération entre les deux pays à une nouvelle hauteur, de créer des percées dans la coopération économique, et de renforcer la coordination pour une gestion efficace de la frontière terrestre ainsi que pour la prévention et la lutte contre les différentes formes de criminalité transfrontalière.

Concernant les tensions entre la Thaïlande et le Cambodge, notamment lors de ces derniers jours, le ministre Lê Hoài Trung a affirmé que le Vietnam suit de près la situation, appelant les deux parties à faire preuve de retenue pour réduire les tensions, à dialoguer, à respecter les intérêts légitimes de chacun et à se conformer aux accords de paix. Il a souligné que le Vietnam attache toujours de l’importance aux efforts visant à régler toutes les divergences par des moyens pacifiques, à rechercher des solutions durables et stables, dans l’intérêt des peuples cambodgien et thaïlandais, ainsi que pour la solidarité de l’ASEAN et pour un environnement de paix, de stabilité, de coopération et de développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN