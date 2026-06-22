Vinamilk à l’honneur aux World Dairy Innovation Awards 2026 avec cinq récompenses

À l’occasion des World Dairy Innovation Awards 2026, organisés dans le cadre du Congrès mondial du lait 2026 (Global Dairy Congress) en Espagne, Vinamilk, premier groupe laitier du Vietnam, a remporté cinq distinctions internationales parmi 17 nominations finalistes.

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Photo : Xavier/CVN

Selon les organisateurs, il s’agit de la première fois en plus de vingt ans qu’une même entreprise décroche cinq récompenses lors d’une seule édition. Les produits primés couvrent plusieurs catégories, notamment la nutrition infantile, la nutrition spécialisée, les boissons lactées aromatisées, les glaces ainsi que le design d’emballage.

Nguyên Quang Tri, directeur marketing de Vinamilk, a souligné que chaque étape du développement de la société fait émerger de nouveaux besoins en matière de nutrition. "L’essentiel n’est pas de multiplier les produits, mais de développer des solutions réellement utiles aux consommateurs à chaque étape de cette évolution", a-t-il déclaré.

Cette performance illustre la transformation du secteur laitier, qui évolue progressivement d’une réponse aux besoins nutritionnels de base vers des solutions de plus en plus adaptées à l’âge, à la condition physique et au mode de vie des consommateurs. Selon lui, ces distinctions internationales constituent à la fois une reconnaissance et un levier de motivation pour Vinamilk, afin de poursuivre ses efforts d’innovation, d’améliorer la qualité de ses produits et de renforcer la présence de la marque vietnamienne sur les marchés internationaux.

À l’approche de son 50e anniversaire, cette reconnaissance au Congrès mondial du lait 2026 ne représente pas seulement un succès pour Vinamilk : elle témoigne également des progrès de l’industrie laitière vietnamienne en matière d’innovation, de développement de produits et d’intégration aux marchés internationaux.

VNA/CVN