La région du Sud-Est attire des investissements grâce à la transformation verte des ZI

Le développement de zones industrielles écologiques répond donc à la nécessité de réduire ces problèmes dans un contexte de changement climatique et de dégradation de l’environnement.

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Photo : VNA/CVN

Dans la région du Sud-Est du Vietnam, qui abrite des centaines de zones industrielles (ZI), la transition verte constitue un levier majeur pour renforcer la compétitivité, attirer des investissements de haute qualité et garantir un développement durable.

Créée il y a 32 ans sur une superficie de plus de 500 ha, la zone industrielle d'Amata, située dans la ville de Dông Nai, accueille actuellement plus de 160 entreprises nationales et étrangères. Sélectionnée en 2020 comme l'une des trois zones pilotes à l'échelle nationale pour passer au modèle écologique, Amata a vu son indice de conformité aux critères internationaux progresser fortement, passant de 41% au début du projet à 86% en 2024. Elle vise désormais à devenir la première zone industrielle écologique certifiée de la ville de Dông Nai.

Par ailleurs, la Société générale de développement des ZI (Sonadezi), qui gère 12 ZI à Dông Nai, Hô Chi Minh-Ville et Lâm Dông, intègre activement les principes de l'économie circulaire et l'objectif Net Zero dans ses activités ainsi que chez ses entreprises secondaires.

La ville de Dông Nai compte 44 zones industrielles opérationnelles sur un total de 58 établies. Le vice-président permanent du Comité populaire municipal, Nguyên Kim Long, indique que la localité dispose d'atouts majeurs pour piloter le développement de parcs écologiques, intelligents et de haute technologie. La ville privilégie l'attraction d'investissements sélectifs, la réduction des consommations énergétiques, la réutilisation de l'eau, le recyclage des déchets et la symbiose industrielle entre entreprises.

De son côté, la province de Tây Ninh compte 34 zones industrielles éligibles avec un taux d'occupation de près de 70%. Le vice-président du Comité populaire provincial, Huynh Van Son, estime que la construction de zones industrielles écologiques créera un élan pour améliorer la compétitivité et d’attirer des capitaux de haute qualité. Actuellement, la province s'oriente vers la gestion optimale des ressources, l’accélération de l’économie circulaire et l’application des technologies numériques dans la gestion des infrastructures, illustrée par la transformation de la zone industrielle de Prodezi, d'une superficie de 400 ha et représentant un investissement de 4.600 milliards de dôngs (1,76 milliard de dollars)

Selon la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI), les zones industrielles traditionnelles ont largement contribué à la croissance économique et à la création d’emplois, mais elles présentent également des difficultés liées à la pollution, au gaspillage des ressources et au manque de coopération entre entreprises. Le développement de zones industrielles écologiques répond donc à la nécessité de réduire ces problèmes dans un contexte de changement climatique et de dégradation de l’environnement.

Le président de la VCCI, Hô Sy Hung, souligne que le modèle écologique contribuera à améliorer l’environnement industriel, à renforcer les liens entre entreprises, à accroître l’attractivité du Vietnam auprès des investisseurs étrangers et à mettre en œuvre les engagements nationaux de croissance verte.

Toutefois, sur les 425 zones industrielles du pays, seulement 1 à 2% ont engagé cette conversion. Ce faible taux s'explique par un coût d'investissement initial supérieur de 15 à 30%, des cadres incitatifs encore incomplèts et une transition technologique progressive.

Pour surmonter ces obstacles, Nguyên Duc Hiên, adjoint au chef de la Commission centrale des politiques et des stratégies, préconise des réformes institutionnelles, une réorganisation spatiale, une gouvernance moderne et un renouvellement des méthodes d'attraction des investissements.

Dans cette perspective, la ville de Dông Nai réunit les facteurs clés, notamment sa taille industrielle, sa position géographique, ses infrastructures logistiques et son expérience pilote, lui permettant de consolider ses bases pour le déploiement de zones industrielles écologiques et intelligentes.

VNA/CVN