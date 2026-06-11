Hô Chi Minh-Ville accompagne les entreprises dans le développement de leur marque

Une série de formations spécialisées a été lancée le 11 juin à Hô Chi Minh-Ville pour aider les entreprises vietnamiennes à bâtir une identité de marque forte, améliorer leur positionnement sur le marché et transformer leur marque en un véritable levier de croissance durable.

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Le 11 juin, à Hô Chi Minh-Ville, le Centre de promotion du commerce et des investissements (ITPC), en collaboration avec la SARL de commerce et de services NBK (Design Market), a lancé une série d’ateliers de formation spécialisés sur le thème : "Développer une identité de marque forte pour stimuler la croissance des entreprises vietnamiennes dans le nouveau contexte".

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des activités destinées aux entreprises participant au concours "Création de marques vietnamiennes – The Future Brand 2026", organisé par la Télévision de Hô Chi Minh-Ville (HTV) en partenariat avec l’ITPC, dans le cadre du programme "Made by Vietnam Day – Image de marque vietnamienne 2026".

Dans son discours d’ouverture, Hô Thi Quyên, directrice adjointe de l’ITPC, a souligné que l’environnement économique mondial évolue rapidement sous l’effet de la transformation numérique, de l’intelligence artificielle et de la recomposition des chaînes d’approvisionnement mondiales. Dans ce contexte, le branding ne se limite plus à un logo ou à une identité visuelle : il constitue désormais un levier stratégique de compétitivité et de création de valeur.

Selon le rapport "Brand Finance Vietnam 100 2025", la valeur cumulée des 100 principales marques vietnamiennes atteint 38,4 milliards d’USD, illustrant l’importance d’un investissement durable dans le développement des marques.

Malgré la qualité de leurs produits et leurs capacités de production, de nombreuses entreprises vietnamiennes peinent encore à construire une image de marque cohérente et différenciée. Cette série de formations vise ainsi à les aider à mieux comprendre les enjeux du branding, à bâtir une identité visuelle harmonisée, à renforcer leur compétitivité et à faire progressivement de leur marque un véritable actif stratégique.

Une gestion de marque encore perfectible

Nguyên Bao Ky, directeur de la création de NBK Vietnam, a dressé un état des lieux de la gestion des marques au sein de nombreuses entreprises. Selon lui, les dépenses publicitaires élevées ne produisent souvent que des effets à court terme, tandis que les produits sont facilement copiés et que les taux de conversion tendent à diminuer dans un environnement saturé d’informations.

Face à ces défis, les entreprises doivent dépasser une approche purement esthétique, centrée sur les logos ou les emballages, pour mettre en place un système de marque cohérent et professionnel capable de créer de la valeur sur le long terme.

La formation a également permis de clarifier la différence entre quatre notions souvent confondues : le marketing, l’identité visuelle, l’identité de marque et la marque elle-même. L’expert a présenté une feuille de route destinée à aider les entreprises à construire un système d’identité de marque performant, servant de fondement à leurs futures stratégies marketing.

Afin de garantir son efficacité et son caractère opérationnel, le programme a été structuré en deux modules approfondis. Le premier, consacré à la construction d’un système d’identité de marque, s’est déroulé les 11 et 12 juin. Le second, prévu les 9 et 10 juillet, portera sur le storytelling et visera à accompagner les entreprises dans la valorisation de l’histoire de leurs produits et de leur savoir-faire.

Les organisateurs espèrent ainsi permettre aux entreprises participantes d’harmoniser leurs processus de communication, de renforcer leur positionnement et d’évaluer avec précision la valeur de leur marque sur le marché.

Texte et photos : Tân Dat/CVN