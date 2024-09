La Foire des villages d'artisanat du Vietnam en octobre prochain

Selon Nguyên Hông Viêt, du Centre de promotion commerciale agricole, la foire comptera 100 stands standards. À ce jour, le comité d'organisation a reçu l'inscription de près de 100 unités et entreprises. La foire vise à promouvoir et valoriser les villages de métiers traditionnels ainsi que des artisans qualifiés, à présenter des modèles uniques de villages et de rues d’artisanat à travers le pays, à renforcer l'écoulement des produits OCOP (À chaque commune son produit). En particulier, dans le cadre de la foire, de nombreux produits agricoles et produits OCOP seront vendus en direct via une diffusion en streaming sur TikTok entre 10h00 et 13h00 le 4 octobre.

VNA/CVN