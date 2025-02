Les marchandises importées de moins d’un million de dôngs par livraison express taxées dès le 18 février

Depuis le 18 février 2025, les marchandises importées de moins d'un million de dôngs envoyées par livraison express ne sont plus exonérées de la taxe d'importation et de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à la décision n° 01/2025/QD-TTg publiée le 3 janvier 2025 par le Premier ministre.

Photo : VNA/CVN

Cette nouvelle réglementation remplace intégralement la Décision n° 78/2010/QĐ-TTg du 30 novembre 2010 sur l'exonération fiscale pour ces envois de faible valeur.

La décision n° 01/2025/QD-TTg ne stipule pas de procédures administratives, de sorte que la déclaration et le paiement des taxes seront effectués conformément à la Loi sur les droits d'exportation et d'importation de 2016 et à la Loi sur la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur.

Selon les experts économiques, l'imposition des marchandises importées de faible valeur vise à assurer une plus grande équité fiscale, en adéquation avec les tendances internationales, tout en renforçant les recettes budgétaires de l'État. Cette mesure aura un impact significatif sur le commerce électronique transfrontalier.

Les prévisions indiquent que cette nouvelle réglementation pourrait entraîner une augmentation des prix des produits sur les plateformes de commerce électronique.

VNA/CVN