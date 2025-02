Saskatchewan (Canada) - Vietnam

De nouvelles perspectives de coopération pour un avenir durable et innovant

De nombreuses opportunités de coopération ont été évoquées pour s’ouvrir et se renforcer entre le Vietnam et la province canadienne de Saskatchewan, lors d’un forum d’affaires tenu le 17 février à Hanoï. L'événement a été organisé à l’occasion de la visite au Vietnam du ministre du Commerce et du Développement des exportations, ainsi que ministre responsable de l’Innovation du gouvernement de Saskatchewan, Warren Kaeding.

Située à l'Ouest du pays, la Saskatchewan se trouve au cœur des trois provinces des Prairies. S'étendant sur une superficie de 651.036 km², soit le double de celle du Japon, cette région est reconnue comme le "grenier à blé" du Canada, produisant la moitié du blé canadien, exporté vers de nombreux pays, dont le Vietnam.

En plus de l’agriculture, l’économie de la Saskatchewan repose également sur l’exploitation minière et l’énergie. Ce sont effectivement les secteurs clés avec lesquels la province souhaite coopérer avec le Vietnam, un pays "dynamique et en pleine croissance" de la région Asie du Sud-Est. Les opportunités de coopération dans ces domaines ont été discutées lors du forum d’affaires organisé par le gouvernement de Saskatchewan, représenté par Warren Kaeding, ministre du Commerce et du Développement des exportations, et ministre responsable de l’Innovation.

Potentiel de coopération dans l’économie verte

Lors de cet événement, M. Kaeding a mis en lumière "l’immense potentiel de coopération" entre le Vietnam et la province de Saskatchewan, soulignant non seulement les perspectives prometteuses dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, mais aussi dans les domaines stratégiques de l’énergie, de la biotechnologie et du développement durable. Grâce à leurs atouts respectifs, le Vietnam et la province de Saskatchewan pourront bâtir une coopération solide et durable, porteuse de nombreuses opportunités.

Plus précisément, la Saskatchewan se distingue par ses atouts remarquables dans des secteurs clés tels que l’agriculture, l’exploitation minière, les énergies renouvelables et les technologies de pointe. Réputée pour être le premier producteur de blé du Canada, cette province s’impose également comme un leader mondial dans la production de produits agricoles essentiels, tels que le blé, le maïs, le soja et bien d’autres encore, consolidant ainsi sa position stratégique comme la cinquième plus grande économie du Canada.

En 2024, la Saskatchewan a exporté pour 10,1 milliards de CAD (soit 7,11 milliards d’USD) vers la région Asie, dont les exportations vers le Vietnam ont atteint 130,6 millions de CAD (soit 92,6 millions d’USD), ce qui témoigne clairement de l’augmentation de la coopération entre les deux parties.

Outre ses exceptionnels atouts agricoles, la Saskatchewan abrite des réserves minérales considérables, notamment de potassium et d’uranium, qui lui confèrent un rôle stratégique dans les industries mondiales des engrais et de l’énergie nucléaire. Cette région se distingue comme un véritable pôle des éléments de terres rares, avec 27 des 34 minéraux critiques inscrits sur la liste du Canada.

Selon M. Kaeding, ces atouts constituent une base solide pour élargir la coopération entre la Saskatchewan et le Vietnam. Avec une demande importante pour des produits agricoles et des engrais, le Vietnam pourrait bénéficier de l’importation de produits phares tels que le blé et les graines de canola en provenance de la Saskatchewan.

Innovation pour un développement durable

La province met également un accent particulier sur le développement des énergies renouvelables, l’innovation dans les technologies de capture et de stockage du carbone (CCS), tout en soutenant des initiatives de recherche et d’investissement dans le domaine prometteur de la biotechnologie, positionnant ainsi la Saskatchewan en tant que leader dans la transition énergétique et le développement durable.

En outre, alors que le Vietnam intensifie sa transition vers les énergies propres, la Saskatchewan est prête à partager des technologies avancées en matière de CCS, de développement de l'uranium pour l'énergie nucléaire, et à fournir des solutions d'énergie renouvelable.

De plus, les secteurs de la biotechnologie, de la santé et de la recherche scientifique offrent également des opportunités de coopération approfondie entre le Vietnam et la Saskatchewan, favorisant l’innovation et le développement durable. Selon M. Kaeding, la Saskatchewan possède toutes les ressources nécessaires pour partager son savoir-faire et transférer des technologies vers le Vietnam. Cela constitue non seulement une occasion précieuse pour le Vietnam de renforcer ses capacités en matière de recherche, mais également un tremplin pour stimuler la coopération entre les entreprises des deux pays, notamment dans les domaines de la haute technologie et de l'innovation.

M. Kaeding a souligné que la Saskatchewan étend progressivement son influence en Asie, avec l'ouverture de cinq bureaux commerciaux stratégiquement implantés dans des pays clés tels que le Vietnam, la Chine, l'Inde, le Japon et Singapour. Cette démarche témoigne de l'intérêt croissant et de l'engagement profond de cette province canadienne envers l'économie dynamique de notre pays.

"Nous avons investi de manière significative en termes de ressources et de temps dans cette région dynamique de l’Asie, car nous voyons de nombreuses opportunités de coopération mutuellement bénéfiques entre la Saskatchewan et les pays asiatiques, dont le Vietnam. En particulier, le Vietnam n’apporte pas seulement une grande valeur pour nous, mais la Saskatchewan peut également contribuer à de nombreux avantages pour le Vietnam", a souligné M. Kaeding.

Approfondir la relation Vietnam - Canada

Depuis 2015, le Vietnam est devenu le plus grand partenaire commercial du Canada dans la région de l’ASEAN. Les relations commerciales entre les deux pays continuent de se développer de manière dynamique, malgré une conjoncture mondiale encore difficile. En 2024, le commerce bilatéral entre les deux pays a atteint 7,24 milliards d’USD, tandis que les investissements directs étrangers (IDE) du Canada au Vietnam se sont élevés à 73,15 millions d’USD.

Fort de ces résultats impressionnants, le Canada ne cesse d’œuvrer pour élargir et renforcer sa coopération avec le Vietnam. Ainsi, le renforcement des relations entre le Vietnam et les provinces canadiennes, notamment la Saskatchewan, ouvrira de grandes opportunités pour dynamiser le commerce et la connectivité entre les deux parties dans un avenir proche.

Selon l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Shawn Steil, le commerce entre les deux pays a enregistré une "croissance remarquable" grâce à "la mise en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et à la réduction des droits de douane" au cours des dernières années. Toutefois, l’ambassadeur a souligné que le commerce libre ne peut pleinement prospérer que si les deux pays établissent "des connexions durables" et "renforcent la coopération" tant au niveau gouvernemental que local.

"Dans cette perspective, favoriser les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Canada, ainsi qu'avec les régions des deux pays, revêt une importance capitale", a déclaré M. Steil, ajoutant que "la présence active" de la province de Saskatchewan au Vietnam incarne parfaitement l’engagement concret du Canada à "dynamiser" et à "renforcer ses relations commerciales" avec le Vietnam, consolidant ainsi une coopération "fructueuse et durable".

