La langue et la culture constituent un lien fort entre le Vietnam et la République de Corée

À l'approche de la visite d'État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en République de Corée du 10 au 13 août, le professeur Lee Jai Hee, recteur de l'École supérieure internationale d'anglais (International Graduate School of English - IGSE), a mis en exergue le rôle fondamental de la langue et de la culture comme passerelle entre les deux nations.

Lors d'une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information, le recteur de l'IGSE a qualifié ces domaines de "soft power" essentiel, créant un lien profond entre les deux peuples.

L'IGSE est le seul établissement de la République de Corée spécialisé dans la formation spécialisée en interprétation et traduction coréen-vietnamien. Lancé en 2020, ce programme pionnier vise à former des experts capables de servir de passerelle linguistique et culturelle pour renforcer la coopération bilatérale.

Selon le professeur Lee Jai Hee, le cursus repose sur un équilibre entre la maîtrise linguistique, une compréhension approfondie de la culture et de la société, et des aptitudes professionnelles en traduction. Pour répondre à une demande croissante, l'école prévoit d'inaugurer, dès 2026, une nouvelle filière en administration des affaires sud-coréen-vietnamien, destinée à former des interprètes spécialisés pour les grands conglomérats sud-coréens.

Actuellement, l'IGSE accueille une centaine d'étudiants vietnamiens en cycle supérieur, dont une vingtaine en doctorat, et propose diverses bourses d'excellence. Sur le plan de la coopération académique, l'école a signé des mémorandums d'entente avec huit universités. Ces partenariats permettent la mise en place de programmes conjoints, tels que des formations de type 1+1 ou des doubles diplômes, en s'inspirant de modèles de coopération déjà fructueux avec des établissements ouzbeks.

Le professeur Lee Jai Hee a également souligné la reconnaissance croissante de la langue vietnamienne au sein du système éducatif sud-coréen. Le vietnamien est désormais enseigné officiellement dans quatre lycées et figure parmi les huit langues étrangères optionnelles à l'examen national d'entrée à l'université. Cette évolution reflète, selon lui, l'importance de la communauté vietnamienne et un intérêt grandissant de la société sud-coréenne pour le Vietnam.

Enfin, le recteur de l'IGSE s'est dit convaincu que la visite du secrétaire général Tô Lâm inspirerait fortement la jeune génération des deux pays et contribuerait à consolider les bases durables d'un partenariat stratégique global substantiel et pérenne.

VNA/CVN