Le Vietnam est apprécié pour ses efforts visant à éliminer les armes nucléaires

Hiroshima et Nagasaki, deux villes japonaises marquées à jamais par les bombardements atomiques de 1945, sont devenues des symboles mondiaux de la paix et un avertissement contre la guerre nucléaire. Depuis lors, leurs dirigeants s'efforcent sans relâche d'appeler la communauté internationale à agir ensemble.

>> Le Vietnam présente une proposition importante sur le Traité de non-prolifération nucléaire

>> Le Vietnam soutient le désarmement et la non-prolifération des armes nucléaires

>> Le Vietnam réaffirme son soutien au Traité sur l'interdiction des armes nucléaires

Photo : Kyodo/VNA/CVN

Parmi les pays ayant réagi de manière active, le Vietnam s'est imposé comme un partenaire proactif, apportant une contribution significative à de nombreux forums internationaux.

Dans un entretien accordé à l'Agence Vietnamienne d'Information, le maire de Hiroshima, Kazumi Matsui, s'est dit profondément impressionné par l'implication du Vietnam dans le mouvement "Maires pour la Paix", un réseau mondial visant à promouvoir l'élimination des armes nucléaires et à construire un monde pacifique.

Au 1er juillet 2025, ce réseau comptait 8.497 villes membres dans 166 pays et territoires, dont sept au Vietnam : Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Hai Phong, Dà Nang, Dà Lat, Huê et Bac Ninh.

Le Vietnam est l'un des pays ayant le plus de villes participantes. C'est un pays qui a traversé la guerre, subi de lourdes pertes et poursuit aujourd'hui son chemin de relèvement. Il a également enduré des séquelles douloureuses, telles que celles causées par l'agent orange, tout comme Hiroshima a dû faire face aux conséquences de la bombe atomique, a déclaré le maire Kazumi Matsui. Selon lui, l'esprit d'Hiroshima, symbole de résilience et de paix, a su toucher le Vietnam.

Il a également exprimé son souhait de renforcer les échanges culturels et les initiatives communautaires avec les localités vietnamiennes afin de diffuser plus largement le message de paix.

Depuis Nagasaki, le maire Shiro Suzuki a souligné le rôle actif du Vietnam dans les forums internationaux sur le désarmement nucléaire, notamment la Conférence des États parties au Traité sur l'interdiction des armes nucléaires.

Il a salué les contributions du Vietnam et évoqué les liens historiques entre Nagasaki et le Vietnam. Selon lui, sur la base des échanges historiques existants, les relations entre le Vietnam et Nagasaki continueront de se développer et de contribuer aux efforts communs pour un monde sans guerre ni armes nucléaires.

VNA/CVN