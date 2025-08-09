Le Vietnam mise sur les énergies renouvelables

La Une du numéro 32 met en lumière l'immense potentiel du Vietnam en matière d'énergies éolienne, solaire et de biomasse, le positionnant comme une véritable pépite énergétique en Asie du Sud-Est.

L’image illustrée montre le développement de parcs éoliens et solaires dans la commune de Thuân Bac de la province de Khánh Hòa (Centre), reflet d’une volonté affirmée de faire de la transition énergétique une priorité stratégique.

L’objectif de neutralité carbone d’ici 2050 incarne cette ambition. Et le pays avance résolument dans cette voie en exploitant méthodiquement ses ressources renouvelables.

En moins d’une décennie, la part des énergies vertes dans la production électrique est passée de quasi inexistante à environ 60%. Le recul des énergies fossiles laisse place à des solutions plus propres, dans une stratégie de remplacement structurée.

Ce virage se traduit par l’électrification progressive des secteurs à forte consommation, comme le passage à la mobilité électrique, la généralisation des cuisinières à induction, l’adoption des pompes à chaleur en remplacement des systèmes traditionnels de chauffage et de climatisation.

Ce changement ne concerne pas seulement les infrastructures, mais aussi les usages quotidiens. Cela implique une transformation des comportements, dans les foyers comme dans l’industrie. La coordination intersectorielle entre ministères s’impose donc comme un levier de gouvernance essentiel pour piloter efficacement cette mutation.

Par ailleurs, il devient crucial d’adapter le cadre juridique, de stimuler un marché de l’électricité compétitif, et de garantir une transition équitable pour l’ensemble des acteurs du secteur.

Dans le domaine des transports, Trân Lê Phuong, directeur général adjoint de VinFast, une marque automobile vietnamienne à l’assaut du haut de gamme, plaide pour une politique nationale de l’électromobilité. Celle-ci passerait par des priorités accordées aux exploitants de véhicules écologiques et par l’instauration de zones sans moteurs thermiques dans certaines agglomérations.

Dans cette optique, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 12 juillet 2025 la Directive N°20, ordonnant notamment à Hanoï d’interdire les véhicules à essence à l’intérieur du périphérique 1 à partir du 1er juillet 2026.

Dans le même ordre d’idée, Hô Chi Minh-Ville prévoit, dès janvier 2026, de convertir environ 400.000 chauffeurs et livreurs de plateformes numériques à l’électrique. Et il faut bien l’avouer : depuis quelques mois, dans les rues de la mégapole du Sud, les trajets se font dans un calme nouveau. Les véhicules me dépassent en douceur, presque en silence…

Un phénomène qu’on doit probablement au constructeur automobile audacieux dont le V évoque Victoire… ou Vert !

HERVÉ FAYET/CVN