Coopération Vietnam - République de Corée pour la stabilité et la prospérité régionales

La visite d'État en République de Corée du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, prévue du 10 au 13 août, est perçue comme une étape clé pour ouvrir de nouvelles opportunités stratégiques, non seulement pour les relations bilatérales, mais aussi pour la promotion d'une structure de coopération régionale équilibrée, stable et durable.

>> Le SG du Parti, Tô Lâm, effectuera une visite d'État en République de Corée

>> Nouveau chapitre pour les relations R. de Corée - Vietnam, selon Lee Jae Myung

>> Renforcer les liens stratégiques pour un développement durable

S'exprimant auprès de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à Séoul, le professeur Choe Won Gi, directeur du Centre d'études sur l'ASEAN et l'Inde à l'Académie diplomatique nationale de République de Corée (Korea National Diplomatic Academy - KNDA), a qualifié le Vietnam de "partenaire clé" dans la politique étrangère sud-coréenne envers l'Asie du Sud-Est, notamment dans le cadre de l'Initiative de solidarité République de Corée-ASEAN (Korea-ASEAN Solidarity Initiative - KASI).

Selon l'expert, bien que la République de Corée ait connu une transition politique, l'administration du président Lee Jae Myung maintient ses priorités stratégiques envers l'ASEAN, où le Vietnam occupe un rôle clé. La visite du secrétaire général Tô Lâm est donc attendue comme un jalon majeur dans le partenariat stratégique intégral liant les deux nations, avec l’accent mis sur des domaines tels que la transformation numérique, les chaînes d'approvisionnement, les semi-conducteurs, l'énergie propre et la sécurité maritime.

Concernant la coopération économique et technologique dans un contexte de concurrence mondiale, selon le professeur Choe Won Gi, le Vietnam et la République de Corée doivent redéfinir leur stratégie de coopération pour s'adapter aux mutations mondiales, notamment l'émergence de nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et la biotechnologie.

Le Vietnam doit établir avec la République de Corée une plateforme de coopération technologique de nouvelle génération, qui dépasse le cadre des produits de consommation. La formation des ressources humaines et le transfert de technologie seront essentiels pour permettre aux deux pays de progresser dans la chaîne de valeur mondiale.

Au-delà des enjeux bilatéraux, le professeur sud-coréen a souligné le rôle central de l'ASEAN, fragilisé par les instabilités internes et la concurrence stratégique des grandes puissances. Il a indiqué que la République de Corée et le Vietnam devraient jouer un rôle actif pour promouvoir un ordre régional fondé sur des règles, assurer un équilibre des forces et protéger la liberté de navigation en Mer Orientale, une route maritime vitale pour l'économie sud-coréenne.

La visite du secrétaire général Tô Lâm intervient à un moment opportun et pourra poser les fondations d'une phase de coopération stratégique plus profonde et plus intégrale entre les deux pays, contribuant activement à la stabilité et à la prospérité régionales, a-t-il conclu.

VNA/CVN