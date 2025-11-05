Les archers vietnamiens en reconquête aux 33es Jeux d’Asie du Sud-Est

Les archers vietnamiens peaufinent leur préparation et ajustent leurs arcs en vue des 33 es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33) qui se dérouleront en Thaïlande le mois prochain.

Après des performances décevantes ces dernières années, l’équipe est déterminée à atteindre la cible et à reconquérir sa place au sommet du tir à l’arc en Asie du Sud-Est.

Faisant partie des meilleures équipes de la région, les athlètes vietnamiens sont déterminés à retrouver leur première place au classement général après une performance décevante il y a quatre ans.

Le Vietnam avait dominé le tableau des médailles avec trois médailles d’or aux Jeux d’Asie du Sud-Est 2019 aux Philippines. Deux ans plus tard, concourant à domicile, les archers étaient attendus au tournant. Cependant, ils n’ont récolté que quatre médailles d’argent et une de bronze, terminant sixièmes au classement général.

Le tir à l’arc n’était pas au programme des SEA Games 32, le Cambodge, pays hôte, ne disposant pas d’infrastructures adaptées à ce sport, qui ne figurait pas parmi ses disciplines favorites.

De retour aux SEA Games 33 en Thaïlande cet hiver, la compétition proposera 10 épreuves médaillées, réparties entre les catégories arc classique et arc à poulies, dans les catégories individuelles, par équipes et par équipes mixtes, hommes et femmes.

Grâce à une préparation minutieuse et une détermination renouvelée, le Vietnam vise à nouveau la première place du podium.

« Nos athlètes ont bénéficié d’un soutien important en termes de ressources humaines et d’infrastructures, d’équipements, d’outils d’entraînement, d’avantages sociaux, etc. Ils ont réalisé des progrès remarquables, améliorant ainsi leurs performances sur la scène internationale », a déclaré Phan Trong Quân, responsable du département de tir à l’arc de l’Autorité des sports du Vietnam.

« L’équipe nationale a été rajeunie par l’arrivée de nombreux jeunes archers talentueux qui constitueront le noyau dur de l’équipe vietnamienne pour obtenir d’excellents résultats, non seulement aux Jeux d’Asie du Sud-Est, mais aussi aux Jeux asiatiques et aux Jeux olympiques.

« Actuellement, nous avons analysé et évalué le potentiel de développement de chaque athlète afin d’élaborer des plans adaptés pour leur permettre de briller au niveau international.»

Phan Trong Quân a ajouté que, outre un soutien institutionnel solide, les conseils de l’expert Park Chae-soon - ancien entraîneur principal de l’équipe nationale sud-coréenne - ont donné un élan considérable à l’équipe vietnamienne.

Le programme d’entraînement actualisé de Park Chae-soon, ainsi que la multiplication des stages et compétitions internationales, ont permis aux athlètes de progresser rapidement.

Il a déclaré que les archers vietnamiens possédaient les qualités physiques et le potentiel pour atteindre les plus hauts niveaux. Ils ont appris vite, assimilé les techniques avec aisance et leur diligence a été un atout majeur leur permettant de surmonter les difficultés.

Récemment, une équipe de 16 athlètes parmi les plus performants, ayant surmonté des compétitions nationales exigeantes et des épreuves internes au sein de l’équipe nationale, a été constituée. Parmi eux figurent des noms prestigieux tels que Lê Quôc Phong, Dô Thi Anh Nguyêt et Lê Phuong Thao, Lê Pham Vân Anh et Triêu Huyên Diêp.

Aux SEA Games 33, les olympiens parisiens Lê Quôc Phong et Dô Thi Anh Nguyêt demeurent les espoirs du Vietnam. Leurs jeunes coéquipiers – Lê Phuong Thao, Lê Pham Vân Anh et Triêu Huyên Diêp – feront leurs débuts aux SEA Games et sont attendus au tournant. L’équipe a pour objectif de remporter trois médailles d’or.

Dans la région de l’ASEAN, l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et les Philippines sont considérées comme de sérieuses rivales. Si l’Indonésie a dominé les SEA Games à Hanoi, les trois autres nations pratiquent le tir à l’arc depuis des décennies avant le Vietnam et ont toutes obtenu des résultats internationaux remarquables.

L’entraîneur Cáp Manh Tân a déclaré que son équipe subissait une forte pression, car elle ne disposait que de très peu d’informations sur les progrès de ses adversaires ou sur d’éventuels changements dans leurs compositions.

Il a toutefois exprimé sa confiance en ses athlètes, qui ayant perfectionné leur technique lors des récentes Coupes du monde en Chine, en Espagne et en République de Corée, ils devraient réaliser de belles performances.

Ils auront leur test final et l’occasion d’observer leurs adversaires aux Championnats d’Asie de tir à l’arc plus tard ce mois-ci, avant les SEA Games 33, qui débuteront le 9 décembre.

