Le tourisme golfique, une niche et tant de potentiel

Avec plus de 80 parcours de golf répondant aux normes internationales et un chiffre d’affaires estimé à un milliard de dollars d’ici 2025, le tourisme de golf est identifié comme l’un des produits phares pour attirer les clientèles haut de gamme.

Dans une optique de développement durable et de génération de revenus stables, les collectivités locales investissent dans le tourisme de golf, créant un écosystème touristique alliant sport, découverte culturelle, nature et gastronomie, afin de renforcer la valeur et l’attractivité des destinations.

Se positionner comme destination mondiale du golf

Selon l’Office national du tourisme du Vietnam, ces dernières années, le tourisme de golf s’est imposé comme un point fort de la carte touristique du pays, contribuant significativement au chiffre d’affaires global du secteur.

En 2022, ce segment a généré 600 millions de dollars et devrait atteindre un milliard de dollars en 2025, soit environ 8 à 10% des revenus touristiques nationaux.

D’ici à 2025, le Vietnam comptera plus de 80 parcours de 18 trous conformes aux standards internationaux. Ces terrains, de grande qualité et de haut standing, se distinguent par leur topographie unique et les ressources naturelles et culturelles propres à chaque région, ce qui séduit les visiteurs.

Des noms prestigieux, tels que The Bluffs Grand Hô Tràm Strip (classé dans le top 100 mondial), Laguna Lang Co, Hoiana Shores Golf Club ou Ba Na Hills Golf Club ont déjà démontré leur excellence, attirant chaque année des millions de golfeurs internationaux.

La réputation du marché vietnamien du golf est également consolidée par de nombreuses distinctions internationales.

Pendant huit années consécutives (de 2017 à 2024), le Vietnam a été sacré par la World Golf Awards comme "Meilleure destination golfique d’Asie" et a reçu deux fois le titre de "Meilleure destination golfique au monde" (en 2019 et 2021).

Plusieurs localités vietnamiennes ont aussi été honorées, notamment Hanoï, qui a été nommée "Meilleure destination urbaine de golf au monde" en 2023 et 2024.

Nguyên Trung Khanh, directeur de l’Office national du tourisme, affirme que ces récompenses témoignent du potentiel et des atouts considérables du golf au Vietnam, tout en démontrant la capacité du pays à organiser des tournois de classe internationale pour une clientèle exigeante et haut de gamme.

"Le tourisme de golf est un produit porteur, jouant un rôle important dans l’attraction des touristes étrangers, notamment en provenance des marchés clés, comme la République de Corée, le Japon, les États-Unis, l’Europe ou le Moyen-Orient. Son développement ne se limite pas à un sport de prestige, mais permet aussi de structurer un écosystème touristique haut de gamme - infrastructures, hébergements, restaurants cinq étoiles. C’est pourquoi notre but est de développer le golf durablement, comme l’un des axes majeurs du tourisme vietnamien dans les années à venir", a souligné Nguyên Trung Khanh.

Construire une marque touristique différenciante

Malgré ses nombreux atouts et les investissements de plusieurs provinces dans des parcours de grande envergure, le tourisme golfique au Vietnam reste encore à l’état de "potentiel", sans être véritablement consolidé en tant que produit phare durable.

Selon Hà Van Siêu, directeur adjoint de l’Office national du tourisme, ce segment pâtit d’un manque de parcours développés de manière intégrée et connectés aux circuits touristiques.

La proportion de touristes internationaux jouant au golf reste faible par rapport au total des visiteurs étrangers. Les liens entre agences de voyages et parcours de golf sont encore lâches, et le tourisme golfique reste isolé des autres formes, comme le MICE (tourisme d’affaires et d’événementiel).

Sur ce point, Pham Hai Quynh, directeur de l’Institut du développement touristique d’Asie, note que l’offre vietnamienne reste assez simple, avec des visiteurs principalement centrés sur le jeu, sans exploration culturelle ni découverte naturelle. Le manque d’intégration entre le golf et d’autres activités locales, ainsi que des campagnes de communication peu efficaces, en sont les principales causes.

Pour remédier à ces limites et faire du golf un produit central attirant les clientèles haut de gamme, Pham Hai Quynh suggère d’organiser davantage de grands tournois réunissant des joueurs célèbres afin d’élever le prestige des destinations et de renforcer leur rayonnement médiatique. Il recommande également de développer des circuits touristiques alliant golf, culture et gastronomie locale.

De son côté, Vu Thê Binh, président de l’Association du tourisme du Vietnam, appelle à une alliance des entreprises du secteur golfique afin de créer un réseau de services haut de gamme et de construire, pour chaque localité, une marque touristique différenciante et cohérente.

Récemment, le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme a nommé Gregory John Norman, surnommé Greg Norman, légende mondiale du golf, au poste d’ambassadeur du tourisme vietnamien pour la période 2025-2030.

Selon le vice-ministre du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong, le Vietnam mise sur le golf comme produit stratégique, et cette nomination vise à créer un visage représentatif et professionnel pour promouvoir l’image du pays à l’international.

Dans les mois à venir, l’ambassadeur du tourisme vietnamien mènera plusieurs campagnes de promotion, axées sur le golf, dans le but d’attirer davantage de touristes étrangers, notamment les clientèles premium, dès 2025 et pour les années suivantes.

