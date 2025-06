Les légendes du golf s’affronteront sur les greens de Hô Chi Minh-Ville

Le tournoi se déroulera parallèlement à une série d’activités de golf internationales au Vietnam, en collaboration avec l’European Tour Group. Il positionne Hô Chi Minh-Ville comme une destination incontournable du système mondial de compétitions du Legends Tour, faisant d’elle l’un des 21 pays à accueillir des événements du Legends Tour en 2025.

Photo : BTC/CVN

La compétition réunira plus de 60 légendes mondiales du golf du Legends Tour, ainsi que des centaines de golfeurs amateurs nationaux et internationaux. Plus de 3.000 participants sont attendus pour prendre part à diverses activités qui se poursuivront pendant des semaines, notamment les qualifications, les épreuves «Road to Legends» et «Future Legends», ainsi que le Vietnam Legends Championship 2025 en novembre.

Les participants bénéficieront d’expériences de haut niveau, d’opportunités d’interaction avec des légendes du golf et de possibilités d’échanges commerciaux.

"Le Vietnam Legends Tour 2025 n’est pas seulement un événement sportif ; il sert de passerelle pour les échanges culturels, économiques et humains entre le Vietnam et ses amis internationaux. Nous espérons que cet événement confirmera le rôle de Hô Chi Minh-Ville en tant que centre d’accueil d’événements sportifs régionaux et internationaux, tout en ouvrant des opportunités d’investissement pour le monde des affaires", a déclaré Nguyên Nam Nhân, directeur adjoint du Département de la culture, des sports et du tourisme de Hô Chi Minh-Ville et président du comité d’organisation.

Lors d’une réunion ce week-end, les représentants du Legends Tour et de The Golf House ont signé un accord de coopération stratégique par lequel ils s’engagent officiellement à organiser le Vietnam Legends Championship pendant trois années consécutives, de 2025 à 2027, à Hô Chi Minh-Ville.

Par ailleurs, les deux parties ont signé un protocole d’accord pour la création d’une académie de golf au Vietnam, destinée à former de jeunes athlètes et à promouvoir le développement durable du golf en Asie du Sud-Est.

Promotion des investissements dans les secteurs clés

Ryan Howsam, président du Legends Tour, a déclaré : "Nous sommes honorés d’accueillir le Vietnam Legends Tour 2025 à Hô Chi Minh-Ville, une ville dynamique, conviviale et prometteuse. Ce tournoi offre non seulement des expériences exceptionnelles aux passionnés de golf, mais aussi l’occasion pour les légendes mondiales de rencontrer le monde des affaires et les fans vietnamiens".

Il a ajouté que, d’un point de vue commercial, un événement comme le Việt Nam Legends Championship 2025 offre un environnement golfique privilégié pour le réseautage et le dialogue direct avec les autorités locales et le monde des affaires, un atout essentiel dans le contexte actuel d’investissement mondial en pleine mutation.

Selon le comité d’organisation, le programme de cette année comprend la série de tournois «Road to Legends» en juin, août, septembre et octobre, avec en point d’orgue le Vietnam Legends Championship du 25 au 30 novembre.

Le Vietnam Legends Championship vise également à promouvoir l’image de Hô Chi Minh-Ville et du Vietnam à l’international, à renforcer les échanges culturels, le tourisme, les investissements et le commerce, et à mettre en relation les entreprises vietnamiennes avec des partenaires internationaux grâce à des tables rondes et des échanges commerciaux.

De plus, l’événement facilitera les activités de promotion des investissements dans huit secteurs clés : les énergies renouvelables, l’alimentation et l’agriculture halal, les infrastructures et l’immobilier, le tourisme et l’hôtellerie, la logistique et les ports maritimes, la technologie et l’innovation, la santé et l’industrie pharmaceutique, et les biens de grande consommation.

VNA/CVN