Les jeunes vietnamiens aux États-Unis placent de grandes attentes dans la visite du président vietnamien

Les jeunes et étudiants vietnamiens aux États-Unis attendent beaucoup du prochain voyage du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, pour assister au Sommet de l'avenir de l'ONU et à la 79 e session de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU 79).

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

Truong Thê Anh, président de l'Association des jeunes et des étudiants vietnamiens à New York, a déclaré que le voyage et la participation du dirigeant vietnamien revêtaient une signification importante.

Il s'agit non seulement d'une avancée notable dans la politique étrangère du Vietnam, mais aussi d'une mise en valeur du rôle et de la position du Vietnam en tant que membre actif, partenaire fiable et responsable sur la scène internationale, démontrant le ferme engagement du Vietnam, via des contributions importantes et positives dans des domaines tels que le maintien de la paix, la promotion des objectifs de développement durable ainsi que le renforcement du dialogue et de la coopération multilatéraux, affirmant clairement l'engagement du Vietnam envers les valeurs fondamentales de l'ONU.

Cela contribue non seulement à renforcer et à affirmer la position de plus en plus solide du Vietnam au sein de la communauté internationale, mais aussi à élargir les possibilités de coopération bilatérale et multilatérale et à consolider la politique étrangère du pays d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation, de diversification et d'intégration internationale active. Ce voyage est une démonstration claire de la détermination du Vietnam à contribuer aux efforts mondiaux pour relever les défis majeurs, en particulier dans le contexte où le monde subit de nombreux changements complexes.

Les étudiants vietnamiens et les jeunes générations aux États-Unis s'orientent toujours vers la Patrie et souhaitent contribuer à la construction d'un Vietnam prospère, a déclaré Truong Thê Anh.

Les relations entre le Vietnam et l'ONU connaîtraient des avancées positives et concrètes après la visite de travail de Tô Lâm, ajoutant qu'elle approfondirait également la coopération entre le Vietnam et les États-Unis dans des domaines stratégiques tels que l'économie, l'éducation, la science et la technologie. C'est une opportunité pour les deux pays de consolider davantage leur partenariat stratégique intégral en élargissant les accords de coopération bilatérale au profit des peuples des deux pays.

Trân Vu, qui a étudié et travaillé à New York pendant des années, a déclaré qu'il était impressionné par la position croissante du Vietnam à l'ONU ces dernières années.

En particulier, la participation du président Tô Lâm aux principaux événements de l'Assemblée générale des Nations unies cette année prouve que le Vietnam apprécie hautement cette organisation internationale, participe de manière responsable et apporte une contribution complète à ses activités, orientations de développement, résolutions et activités pratiques telles que les missions de maintien de la paix, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, etc. pour résoudre les problèmes communs mondiaux actuels.

Il s'est déclaré convaincu que le Vietnam apporterait des contributions plus pratiques et plus efficaces aux institutions multilatérales en général et à l'ONU en particulier.

VNA/CVN