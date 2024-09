Typhon Yagi : coup de pouce d’expatriés à des victimes

>> Après le typhon Yagi, Ha Long accueille à nouveau les touristes

>> De nombreux pays expriment leur solidarité avec le Vietnam

Photo : NVCC/CVN

Le typhon Yagi est passé mais ses conséquences pèsent sur le Nord du pays. Dans un contexte aussi difficile, on ne reste pas les bras croisés à regarder les autres subir le danger. On agît, on vient en aide. Outre les Vietnamiens qui s’entraident, des étrangers dans le pays s’engagent à les aider.

Après avoir terminé la préparation de 200 portions de nourriture, composée de pains et de lait, l’Anglais Nathan Keers et sa femme se sont précipités en moto dans le district de Dông Hy, province de Thai Nguyên, l’une des localités gravement sinistrées par les inondations causées par le typhon Yagi.

Arrivés sur place à 5 heures et demie le 11 septembre, ils ont découvert des centaines de volontaires en train de préparer des aliments fondamentaux à fournir aux personnes bloquées par l’inondation.

Le niveau de l’eau, à ce moment-là, atteignait le ventre d’un adulte debout, alors et c’est dans une embarcation que Nathan a pu porter les portions de nourritures.

Le sourire d’autrui guide sa journée

"Il a plu très fort, alors la ruelle est inondée, les maisons ici sont toutes plongées dans l’eau, a indiqué Nathan Keers, c’est une expérience inédite, même avec les tempêtes qu’on a connues chez nous, au Royaume-Uni".

L’équipe n’a pas accès direct à chaque maison car par endroits, l’eau monte jusqu’au cou. Nathan Keers a donc décidé de nager afin d’atteindre la maison au bout de la ruelle. "J’ai vu homme tellement étonné de recevoir des cadeaux de la part d’un étranger", se souvient-il. Avant de souligner que son sourire a fait sa journée. "Quand je suis arrivé, je me suis senti complètement vide face à la situation, mais au retour, je me sens plus heureux et rassuré", confie-t-il.

Photo : NVCC/CVN

Nathan Keers est venu à Hanoï pour la première fois il y a sept ans et est rapidement tombé amoureux de cette ville. "Cette ville, ce pays m’ont beaucoup offert", partage-t-il. Il s’est marié avec une Vietnamienne, ils ont deux fils.

Nathan Keers est choqué par la dévastation du typhon Yagi mais également très impressionné par la solidarité des Vietnamiens. "Les habitants ici sont très solidaires, ils s’entraident pour surmonter les catastrophes, même les personnes en difficulté cherchent à aider les autres qui sont dans une situation plus périlleuse qu’eux", témoigne-t-il.

Avant de revenir à Hanoï, lui et sa femme ont contribué à l’achat de 500 kilos de riz, de nouilles, de savon et autres produits essentiels au profit des gens sinistrés.

Aider les autres à son échelle

Deux jeunes femmes espagnoles Violeta et Candela faisaient du tourisme au Vietnam lorsque le typhon Yagi a frappé le Nord du pays.

Bloquées dans la province de Lào Cai par des routes condamnées depuis le 9 septembre, elles ont été accueillies gratuitement par la directrice d’un voyagiste local, avec deux Néozélandais.

Dans la soirée du 9 septembre, voyant que des employés du voyagiste ne travaillent pas mais préparaient de la nourriture afin de venir en aide aux habitants du village de Lao Chai, elles se sont jointes à eux.

"Ce qui vient de se passer est horrible et je voulais aider ceux qui sont touchés", partage Violeta. Elle ajoute être très émue par la volonté de s’entraider des gens au cœur de la catastrophe.

Dans la journée du 10 septembre, ils ont fait 400 portions de nourritures à envoyer dans le district de Bac Hà.

Dans la matinée du 11 septembre, Tamara Hoffman, une Sud-Africaine a apporté deux sacs de vêtements, cinq couvertures, des serviettes de bain et des dispositifs de médecine au quartier Quang An, arrondissement de Tây Hô, Hanoï à l’attention des victimes. "Je ne peux pas m’arrêter de penser aux personnes qui sont restées sur les toits à cause de la montée de l’eau, ceux qui ont perdu tous leurs biens. Cela me pousse à leur venir en aide", explique-t-elle.

Tamara est venue à Hanoï en 2017 pour la première fois et a voyagé pendant deux semaines dans le pays. Elle adore cette ville et a décidé d’y rester. Elle aime aussi les habitants qui n’hésitent jamais à aider les autres. Des gens lui sont instantanément venus en aide le jour où elle a eu un accident de moto.

Tamara a vécu des typhons dans différents pays mais Yagi est le plus violent qu’elle ait vu. Après que le typhon soit passé, elle et des amis ont participé au nettoyage des rues jonchées d’arbres déracinés dans l’arrondissement de Tây Hô. Elle souhaite travailler bénévolement à Yên Bai ce week-end afin de remédier aux conséquences du typhon, et organiser des collectes de fournitures scolaires pour les élèves des écoles ravagées par des inondations.

Afin de dépasser les difficultés, un esprit fort est nécessaire, de même qu’un esprit d’équipe. La puissance de la solidarité vient à bout des problèmes.

Ngoc Ngân - Mai Quynh/CVN