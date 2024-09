La communauté vietnamienne à Singapour célèbre la Fête de la mi-automne

La fête a proposé de nombreuses activités attrayantes imprégnées de la culture vietnamienne. Les visiteurs ont pu expérimenter des activités intéressantes telles que la peinture de masques, de chapeaux coniques, la fabrication de gâteaux de riz gluant, la décoration de lanternes, le modelage des to he (petites figurines en pâte de riz colorée) et participer à des jeux folkloriques tels que le tir à la corde, le saut en sac,.. Ils ont pu également assister à des spectacles portant les caractéristiques de la Fête de la mi-automne comme danse du lion, procession des lanternes...

S'exprimant lors de la fête, l'ambassadeur vietnamien à Singapour, Mai Phuoc Dung, a souligné la nécessité d’inculquer le patriotisme via la préservation des traditions, des coutumes et de la langue du pays parmi les enfants de la communauté vietnamienne de Singapour.

À cette occasion, l'ambassadeur a également appelé la communauté à faire écho à l’appel du Front de la patrie vietnamienne de soutenir les habitants du Nord du pays à surmonter les conséquences du typhon Yagi (3e typhon frappant le Vietnam cette année), afin notamment d'aider les élèves des zones touchées à continuer d'aller à l'école.

Ta Thuy Liên, cheffe du Comité de liaison de la communauté vietnamienne à Singapour, a partagé que l’une des particularités de la Fête de la mi-automne de cette année est que le comité d'organisation a répondu à l'appel du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam de mobiliser les gens à soutenir les populations sinistrées après le passage du typhon Yagi.

VNA/CVN