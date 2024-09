La journée de la langue vietnamienne dans la ville russe d'Oulianovsk

Photo : VNA/CVN

L'événement a été organisé par l'ambassade du Vietnam en Russie en collaboration avec le Fonds de soutien à la coopération russo-vietnamienne "Tradition et Amitié", l'Association des Vietnamiens "Solidarité" à Oulianovsk et le Club "Lecture de livres avec les enfants".

Dans une lettre envoyée à l'événement, l'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi, a écrit que pour honorer et promouvoir la valeur de la langue vietnamienne et créer des opportunités pour la communauté vietnamienne d'outre-mer de préserver et de développer sa langue maternelle, le Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer a choisi le 8 septembre de chaque année comme Journée d'honneur de la langue vietnamienne dans les communautés vietnamiennes à l'étranger, avec de nombreuses activités culturelles, artistiques et d'échange, des expériences intéressantes pour les jeunes du pays et de l'étranger.

Il a exprimé sa conviction que l'événement susciterait l'intérêt et encouragerait l'exploration de la langue et de la culture vietnamiennes chez les enfants nés et grandis hors de leur pays d'origine et qui n'ont pas la possibilité d'utiliser leur langue maternelle. Cela les aidera non seulement à se sentir fiers de leurs racines, mais aussi à jeter les bases solides de relations amicales et durables entre le Vietnam et la Russie, a-t-il ajouté.

VNA/CVN