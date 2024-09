Des Vietnamiens à l'étranger continuent à soutenir les victimes du typhon Yagi

La Mission permanente du Vietnam à Genève et l'ambassade du Vietnam à Berne ont pris le 13 septembre des actions concrètes pour venir en aide aux personnes touchées par le typhon Yagi .

Photo : VNA/CVN

Lors du lancement du don à Genève, l'ambassadeur Mai Phan Dung a affirmé que ce don visait à aider les habitants des zones touchées par les catastrophes naturelles, leur donnant ainsi plus de motivation pour restaurer rapidement la production et la vie.

Par ailleurs, dans une lettre ouverte adressée à la communauté vietnamienne vivant en Suisse, l'ambassadeur du Vietnam en Suisse, Phùng Thê Long, a souligné les immenses dégâts causés par le typhon Yagi, appelant les Vietnamiens d'outre-mer, ceux en Suisse en particulier, à se joindre à leurs compatriotes du pays pour les aider pendant cette période difficile.

Au Laos, les 13 et 14 septembre, le consulat général du Vietnam à Paksé, province de Champasak, l'Association générale des Vietnamiens du Laos et l'Association vietnamienne de la capitale Vientiane, ont organisé une collecte de dons pour soutenir les habitants des provinces du Nord du Vietnam mais aussi des provinces du Nord du Laos touchés par le typhon Yagi.

Le 14 septembre, le consulat général du Vietnam à Pakse a fait un don de 188 millions de kips (plus de 200 millions de dôngs). L'Association générale des Vietnamiens du Laos a collecté 175 millions de kips (près de 200 millions de dôngs. L'Association vietnamienne du capital de Vientiane a levé plus de 100 millions de kips (environ 110 millions de dôngs).

Le 13 septembre, l'ambassade du Vietnam au Japon a présidé une réunion en ligne sur les travaux d'appel à l'aide aux personnes sinistrées.

Le ministre de l’ambassade du Vietnam au Japon, Nguyên Duc Minh a mis à jour de nouvelles informations sur les dégâts ainsi que sur la politique du Parti et de l'État en appelant au soutien. Il a appelé les associations vietnamiennes dans ce pays d’Asie de l’Est à continuer de mobiliser le soutien de la communauté vietnamienne et des individus et organisations japonais.

Faisant état des résultats de leur travail appelant au soutien des personnes touchées par les inondations, les associations vietnamiennes au Japon ont déclaré que ces derniers jours, de nombreux individus et organisations de la communauté ont activement contribué.

Plus précisément, par l'intermédiaire du Front de la Patrie vietnamienne, la communauté vietnamienne du Kansai a fait don de 202 millions de dôngs, soutenu les familles de deux militaires secouristes décédés en mission, à hauteur de 20 millions de dôngs. L'Association vietnamienne de Saitama a fait don de 200 millions de dôngs pour acheter des produits de première nécessité et des médicaments...

De plus, l'Union des associations des Vietnamiens au Japon (VUAJ) a officiellement appelé la communauté vietnamienne de tout le Japon à faire des dons pour soutenir la population. Après deux jours, elle a reçu un montant de 512.000 yens (équivalent à près de 90 millions de dôngs).

VNA/CVN