Le dirigeant Tô Lâm part pour la 79e session de l’Assemblée générale de l’ONU et une visite d'État à Cuba

Dans la matinée du 21 septembre, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, son épouse, et une délégation de haut niveau, ont quitté Hanoï pour assister au Sommet de l’avenir, à la 79 e session de l’Assemblée générale des Nations unies, travailler aux États-Unis et effectuer une visite d'État à Cuba à l'invitation du premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président cubain, Miguel Díaz Canel Bermudez, et son épouse.

Photo : VNA/CVN

La tournée de travail du dirigeant Tô Lâm aux Nations unies est important, car elle continue d'affirmer les contributions du Vietnam à la plus grande organisation multilatérale du monde, tout en démontrant la participation dynamique et active du Vietnam à la résolution des problèmes régionaux et mondiaux.

D'autre part, le voyage d'affaires aux États-Unis a lieu dans le contexte où les deux pays célèbrent le premier anniversaire de l’élévation de leurs relations au niveau de partenariat stratégique intégral et se préparent au 30e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques en 2025. Il s'agit d'une occasion importante pour les deux parties de revenir sur les réalisations apportées par le nouveau cadre relationnel et de discuter des principales orientations et mesures visant à maintenir la dynamique de développement positive, stable et substantielle des relations pendant les années à venir.

La visite d'État à Cuba du dirigeant Tô Lâm, elle, témoigne de la solidarité traditionnelle et de l'amitié spéciale entre le Vietnam et Cuba, qui sont toujours considérées comme un atout précieux que les Partis, les États et les peuples des deux pays entretiennent avec diligence. Elle démontre également la haute estime du Vietnam pour Cuba et la position de Cuba dans la politique étrangère du Vietnam.

VNA/CVN