Des Vietnamiens en France aux côtés des sinistrés du typhon Yagi

En réponse à l'appel du secrétaire général et président Tô Lâm et du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, l'ambassade du Vietnam en France a sollicité le soutien des agences représentatives vietnamiennes, des associations, des entreprises, ainsi que des ressortissants vietnamiens et des amis français afin d'apporter une assistance aux personnes touchées par le typhon Yagi .

Photo : Thu Hà/VNA/CVN

Le 18 septembre à Paris, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang a tenu une réunion, à la fois en présentiel et en distanciel, avec des représentants d'associations vietnamiennes de diverses villes françaises, notamment Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille et Grenoble.

Présentant les dégâts causés par le typhon, Dinh Toàn Thang a également reconnu la solidarité et l'envoi de condoléances des amis internationaux, en particulier du gouvernement, des organisations et du peuple français. L'ambassade du Vietnam, les agences et organisations et les amis français ont collecté près de 2 milliards de dôngs (plus de 81.100 USD) pour soutenir les victimes dans leur pays d'origine.

Jérôme Tham, représentant de l'Union générale des Vietnamiens de France (UGVF), a indiqué que son organisation avait reçu un premier don de 15.000 euros la semaine précédente, dont 10.000 euros ont déjà été transférés au Front de la Patrie du Vietnam.

Nguyên Hai Nam, président de l'Association d'amitié franco-vietnamienne (AAFV), a pour sa part pris contact avec l'Union des organisations d'amitié du Vietnam et le Comité de coordination de l'aide populaire (PACCOM) pour soutenir les victimes.

