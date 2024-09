Les Vietnamiens en Allemagne au chevet des victimes du typhon Yagi

Les Vietnamiens vivant en Allemagne ont fait un don total de plus de 150.000 euros (167.100 USD) pour soutenir les victimes du typhon Yagi et des inondations et glissements de terrain qui ont suivi. La campagne de collecte de fonds a été lancée et menée les 15 et 16 septembre par l'Union des associations des Vietnamiens en Allemagne.

Nguyên Van Hiên, président de l'Union, a déclaré que l'argent collecté était un montant substantiel, au-delà des attentes et des calculs de son agence, reflétant les sentiments sincères de la communauté vietnamienne d'outre-mer envers leur pays d'origine en général et envers les habitants de la région du Nord en particulier.

Le 15 septembre à 17h30, le typhon Yagi et les pluies torrentielles, inondations et glissements de terrain qui ont suivi ont fait 292 morts et 38 disparus, selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Ils ont endommagé plus de 230 maisons, plus de 190.000 ha de rizières, près de 48.000 ha d'autres cultures, 32.000 ha d'arbres fruitiers, ainsi que 3.269 cages d'aquaculture. Plus de 2,6 millions de volailles et de bétail ont également été tués.Le ministère du Plan et de l'Investissement a estimé les pertes matérielles à environ 40.000 milliards de dôngs (plus de 1,6 milliard d'USD).

