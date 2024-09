La Fête nationale du Vietnam célébrée en France et au Mexique

Les ambassades du Vietnam en France et au Mexique ont célébré, les 12 et 13 septembre, le 79 e anniversaire de la Révolution d’août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre).

Photo : VNA/CVN

L’ambassade du Vietnam en France a organisé vendredi 13 septembre à Paris une cérémonie pour célébrer le 79e anniversaire de la Révolution d’août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre).

Cet événement a réuni Benoît Guidée, directeur d’Asie et d’Océanie au ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères ; Simona Mirela Miculescu, présidente de la 42e session de la Conférence générale de l’UNESCO ; ainsi que près de 500 invités qui sont des représentants des agences françaises concernées, des associations d’amitié avec le Vietnam, des missions diplomatiques, des organisations internationales, des associations vietnamiennes en France, des Vietnamiens d’outre-mer et des amis français.

Nouvelles étapes de relation

Soulignant l’importance de la célébration du 79e anniversaire de la Révolution d’août et de la Fête nationale, l’ambassadeur Dinh Toàn Thang a mis en avant les événements majeurs marquant de nouvelles étapes dans les relations franco-vietnamiennes, notamment le 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu au Vietnam, auquel ont assisté pour la première fois le ministre français des Armées Sébastien Lecornu et la secrétaire d’État auprès du ministre des Armées, chargée des Anciens combattants et de la Mémoire, Patricia Mirallès, et la 8e édition du dialogue économique de haut niveau Vietnam - France à Paris.

Dans son message aux représentants des organisations internationales basées à Paris, le diplimate a déclaré que face aux défis complexes du XXIe siècle, la coopération internationale est plus essentielle que jamais. Par conséquent, le Vietnam est déterminé à jouer un rôle actif dans la construction d’un monde plus juste, durable et prospère.

Benoît Guidée a déclaré que 2024 est une année pour approfondir davantage la relation entre la France et le Vietnam selon trois axes principaux : le renforcement du partenariat pour accroître la souveraineté dans tous les aspects, la création des conditions d’un développement durable et la diversification des formes d’échanges entre les peuples des deux pays.

Lors de l’événement, les participants ont pu profiter d’un programme artistique spécial présenté par des artistes vietnamiens et français et déguster des plats traditionnels vietnamiens.

Futur partenariat global

Photo : VNA/CVN

Plus tôt le 12 septembre, une cérémonie similaire a été organisée par l’ambassade du Vietnam au Mexique. Félicitant le peuple vietnamien à cette occasion, le directeur général pour l’Asie-Pacifique au ministère mexicain des Affaires étrangères, Fernando González-Saiffe, a déclaré qu’au cours des 49 dernières années, depuis que les deux pays ont établi leurs relations diplomatiques, le Vietnam a toujours été le premier partenaire politique du Mexique dans la région de l’Asie du Sud-Est.

Le Vietnam est désormais le 10e partenaire commercial du Mexique à l’échelle mondiale, surpassant des partenaires traditionnels tels que l’Espagne, l’Inde, l’Italie, la France et le Royaume-Uni, a-t-il noté, ajoutant que cela constitue une base solide pour que les deux pays élèvent leur relation au niveau d’un partenariat global dans les temps à venir.

L’ambassadeur vietnamien Nguyên Van Hai a souligné que tout au long de sa lutte pour l’indépendance nationale et le développement, le Vietnam a reçu un soutien et une assistance inestimables de la communauté internationale, y compris du Mexique. Cette relation positive s’est progressivement étendue à divers domaines, de la politique et de l’économie à la diplomatie culturelle, et se reflète dans le soutien mutuel dans les forums internationaux tels que l’ONU et l’APEC.

VNA/CVN