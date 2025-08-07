Les investisseurs étrangers ont investi 325 millions de dollars dans les actions vietnamiennes

Le marché boursier vietnamien a connu un mois de juillet dynamique, marqué par une forte reprise des flux de capitaux étrangers.

Après des mois d'activité morose, les investisseurs étrangers ont accéléré leurs décaissements, réalisant des achats nets de plus de 8.500 milliards de dôngs (325 millions de dollars) sur l'ensemble des places boursières. Il s'agit du niveau d'achat net le plus élevé de la part des investisseurs étrangers depuis début 2023, témoignant d'un regain de confiance dans le marché.

À la Bourse de Hô Chi Minh-Ville (HoSE), les investisseurs étrangers ont enregistré un volume d'achat net remarquable de 8.700 milliards de dôngs.

Ils ont acheté des actions pour une valeur de 93.700 milliards de dôngs et en ont vendu pour 84.900 milliards, poursuivant ainsi une série de 14 séances consécutives d'achats nets du 2 au 16 juillet.

Le pic de la séance a eu lieu le 3 juillet, lorsque les entrées de capitaux étrangers ont dépassé 2.270 milliards de dôngs, suite à des nouvelles positives sur la politique fiscale. Cette séance a également été l'une des plus marquantes de l'année.

Le point culminant de l'activité des capitaux étrangers en juillet a été SSI Securities Corporation (SSI), dont les achats nets étrangers ont dépassé 3.460 milliards de dôngs. Le titre a connu 15 séances consécutives d'achats nets, certains jours atteignant jusqu'à 500 milliards de dôngs.

Cela reflète non seulement la confiance des investisseurs étrangers dans le secteur des valeurs mobilières, mais témoigne également d'un optimisme quant aux perspectives générales du marché pour le reste de l'année 2025.

Outre SSI, les valeurs bancaires ont également suscité un intérêt important à l'étranger, notamment VPB (1.490 milliards de dôngs), SHB (1.360 milliards de dôngs), HDB (799 milliards de dôngs) et TPB (542 milliards de dôngs).

Les actions du groupe Vingroup ont continué d'attirer des capitaux, VIC recevant plus de 516 milliards de dôngs et VRE attirant 306 milliards de dôngs. D'autres valeurs phares comme VNM, MWG et VND étaient également dans la ligne de mire des investisseurs étrangers.

En revanche, Vietjet Air (VJC) a été l'action la plus cédée par les investisseurs étrangers en juillet, avec des sorties nettes dépassant les 2.000 milliards de dôngs. Notamment, rien que le 22 juillet, près de 1.900 milliards de dôngs d'actions ont été cédées.

À la Bourse de Hanoï (HNX), les investissements étrangers sont restés positifs, avec un montant net d'achat de plus de 547 milliards de dongs au cours du mois. SHS a mené la danse avec 457 milliards de dôngs d'entrées nettes rien qu'en juillet, portant le chiffre depuis le début de l'année à plus de 1.300 milliards de dôngs.

Le groupe CEO (CEO) s'est également distingué avec des achats nets étrangers totalisant 176 milliards de dôngs. À l'inverse, le marché UPCoM a enregistré des ventes nettes étrangères de 743 milliards de dôngs, principalement concentrées sur les actions MCH et ACV.

Le fort retour des investisseurs étrangers a largement contribué à la dynamique haussière du marché boursier vietnamien en juillet. L'indice VN a progressé de près de 9% depuis le début du mois, clôturant à 1.502,52 points, et a même atteint un nouveau record historique de 1.564,92 points lors de la séance du 29 juillet – le niveau le plus élevé jamais enregistré, reflétant une combinaison de facteurs nationaux et internationaux positifs.

Les experts ont attribué cette résurgence des flux étrangers aux attentes croissantes selon lesquelles le Vietnam pourrait bientôt passer du statut de pays frontière à celui de marché émergent. Les indicateurs macroéconomiques se sont également améliorés, avec une inflation maîtrisée, une croissance soutenue du PIB et un cadre de politique monétaire stable. Ces fondamentaux renforcent la confiance des investisseurs, tant au niveau national qu'international.

Néanmoins, certains analystes ont averti que la vague actuelle d'achats nets étrangers pourrait être de courte durée, les investisseurs profitant peut-être de la reprise du marché après son repli d'avril. Compte tenu des niveaux de valorisation élevés, la possibilité de prises de bénéfices à court terme demeure un risque majeur qui justifie une surveillance étroite afin d'éviter des corrections brutales dans un avenir proche.

