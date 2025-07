Investissements directs étrangers

Les IDE en hausse de 32,6% au premier semestre

>> Les flux d’IDE vers le Vietnam atteignent 18,4 milliards de dollars en cinq mois

>> Le Vietnam cherche à attirer davantage d'IDE dans les semi-conducteurs et l'IA

Photo : VNA/CVN

Sur le total, les capitaux nouvellement enregistrés ont représenté près de 9,3 milliards de dollars, répartis sur 1.988 nouveaux projets. Parallèlement, les capitaux ajustés ont atteint environ 8,95 milliards de dollars, répartis sur 826 projets existants, et les investissements par apports de capitaux et achats d'actions ont totalisé près de 3,3 milliards de dollars.

Les décaissements d'investissements étrangers ont également maintenu leur tendance à la hausse au premier semestre, atteignant environ 11,7 milliards de dollars, en hausse de 8,1% sur un an, a indiqué la FIA.

Photo : VNA/CVN

La forte hausse des investissements étrangers reflète la confiance croissante des entreprises internationales dans le climat d'investissement vietnamien. Selon la FIA, les investisseurs non seulement continuent de considérer le Vietnam comme une destination attractive, mais renforcent également leur engagement en développant leurs projets existants.

Au cours des six premiers mois, le secteur manufacturier et de transformation a attiré la majeure partie des investissements étrangers, avec près de 12 milliards de dollars, représentant 56,5% du capital social total et une hausse de 32% sur un an.

Le secteur immobilier s'est classé deuxième avec plus de 5,1 milliards de dollars, soit 24% du total, et a plus que doublé par rapport à la même période l'an dernier. Le secteur des sciences et technologies a attiré près de 1,2 milliard de dollars, suivi par le secteur de l'approvisionnement en eau et du traitement des déchets avec 903 millions de dollars.

Photo : VNA/CVN

Hanoï en tête du pays

Singapour conserve sa position de premier investisseur étranger au Vietnam durant cette période, avec un investissement total dépassant 4,6 milliards de dollars, représentant 21,4% du capital étranger total, en baisse de 25% sur un an.

La République de Corée arrive ensuite avec plus de 3 milliards de dollars, soit près de 14,3% du total, soit un doublement par rapport à la même période l'an dernier.

Parmi les autres sources majeures d'investissements étrangers au Vietnam, on trouve la Chine (plus de 2,5 milliards de dollars), le Japon (2,2 milliards de dollars) et la Malaisie (1,6 milliard de dollars), contribuant ainsi à la solide performance du pays en matière d'investissement au premier semestre 2025.

Photo : VNA/CVN

La Malaisie et la Suède ont enregistré des progressions notables dans leur classement des investissements au Vietnam au cours de la période considérée. La Malaisie a gagné 20 places par rapport à la même période l'an dernier, principalement grâce à un important ajustement de capital de 1,1 milliard de dollars pour le projet de construction du parc Yên So à Hanoï en mai.

Par ailleurs, la Suède a progressé de 59 places grâce à un nouvel investissement majeur réalisé en juin : un complexe de production de recyclage de tissus en polyester d'un milliard de dollars dans la zone économique de la province de Binh Dinh (aujourd'hui province de Gia Lai).

Hanoï est en tête du pays avec près de 3,7 milliards de dollars d'investissements enregistrés, soit 17% du total et près de 2,8 fois plus que la même période l'année dernière, suivie de Bac Ninh avec 2,7 milliards de dollars soit 14,6% et Hô Chi Minh-Ville avec plus de 2,7 milliards de dollars, soit 12,6%.

VNA/CVN