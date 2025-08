Le Vietnam fait preuve d’une forte résilience face aux vents contraires

>> Washington réduit ses droits de douane sur le Vietnam, sans effet sur les IDE

>> Exportations : le Vietnam diversifie ses marchés face aux taxes américaines

Photo : VNA/CVN

Selon l’article, l’économie vietnamienne a longtemps été un paradoxe : une puissance industrielle dotée d’une population jeune, une clientèle en pleine transformation numérique et un gouvernement déterminé à concilier croissance et stabilité. Au deuxième trimestre, cette dualité s’est cristallisée sous la forme d’une inflation galopante et d’une croissance record du PIB.

L’indice des prix à la consommation (IPC) du Vietnam s’est établi en moyenne à 3,27% au premier semestre, avec une inflation sous-jacente de 3,16%, tirée par la flambée des coûts du logement et des services publics, des prix alimentaires et des dépenses de santé. Cette légère pression inflationniste coexiste avec une croissance du PIB de 7,96% en glissement annuel au deuxième trimestre, un chiffre qui souligne la remarquable résilience du Vietnam face aux difficultés mondiales.

Le taux d’inflation du Vietnam au deuxième trimestre, bien que supérieur à son niveau du premier trimestre (3,01%), reste dans la fourchette cible de 4,5% fixée par le gouvernement, selon l’article.

La politique monétaire prudente du gouvernement vietnamien, qui privilégie le maintien du pouvoir d’achat des consommateurs, a permis d’éviter que l’inflation ne dégénère en crise, a-t-il ajouté. Pour les investisseurs, cela signifie que l’environnement inflationniste du pays d’Asie du Sud-Est est gérable, offrant un contexte stable pour le déploiement des capitaux.

La croissance du PIB du Vietnam au deuxième trimestre, de 7,96%, a été stimulée par une hausse de 10,3% de la production industrielle et une expansion de 8,14% des services. Les engagements d’investissements directs étrangers (IDE) au premier semestre ont atteint 21,5 milliards de dollars, soit une hausse de 32,6% par rapport à l’année précédente, témoignant d’une confiance soutenue dans l’écosystème industriel vietnamien.

Une forte croissance du PIB

Parallèlement, le secteur de la consommation connaît une révolution silencieuse. Les ventes au détail ont progressé de 9,3% au premier semestre, portées par le rebond du tourisme et la hausse des revenus disponibles. L’impulsion donnée par le gouvernement aux services numériques et à une consommation respectueuse des critères ESG (Environnemental, Social, Gouvernance) renforce encore l’attrait du secteur.

L’article a souligné que malgré des perspectives optimistes, des risques persistent : la volatilité de la demande mondiale, notamment aux États-Unis et en Chine, pourrait freiner la croissance des exportations. De plus, les pressions inflationnistes, bien que maîtrisées, pourraient s’intensifier en cas d’escalade des tensions géopolitiques. Ces risques sont toutefois gérables.

Selon l’article, le gouvernement vietnamien a fait preuve d’agilité pour relever les défis, des réformes administratives visant à accélérer l’approbation des projets aux politiques budgétaires proactives soutenant le développement des infrastructures. La récente réduction du nombre de provinces, de 63 à 34, témoigne de cette efficacité, simplifiant la gouvernance et réduisant les lenteurs administratives.

La résilience économique du Vietnam au deuxième trimestre, marquée par une inflation maîtrisée, une croissance robuste du PIB et d’importants flux d’IDE, confirme la position du pays comme destination d’investissement stratégique, indique l’article, soulignant que pour les investisseurs à long terme, le dividende démographique, l’accélération numérique et la modernisation industrielle du pays offrent une confluence unique d’opportunités.

Alors que les chaînes d’approvisionnement mondiales continuent d’évoluer et que la durabilité devient un enjeu incontournable, la capacité d’adaptation et d’innovation du Vietnam le positionne non seulement comme bénéficiaire de la croissance, mais aussi comme moteur de celle-ci, a encore indiqué l’article.

VNA/CVN