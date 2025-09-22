Nexif Ratch Energy investit dans un projet éolien de 143 MW à Gia Lai

Nexif Ratch Energy, leader du développement des énergies renouvelables en Asie du Sud-Est, renforce son portefeuille de projets au Vietnam avec l’obtention du Certificat d’investissement pour le projet éolien de Van Canh Binh Dinh de 143 MW.

Situé dans la commune de Canh Liên, province de Gia Lai, dans les Hauts plateaux du Centre, le projet éolien de Van Canh Binh Dinh, d’un montant total de plus de 5.700 milliards de dôngs (près de 216 millions de dollars), est considéré comme une étape clé pour transformer la localité en pôle d’énergie propre.

Photo : MH/CVN

Le projet comprendra jusqu’à 26 éoliennes et produira environ 392 millions de kWh d’énergie par an lors de sa mise en service en 2028. Le projet démontre la capacité de Nexif Ratch à exploiter les riches ressources renouvelables du Vietnam tout en fournissant une énergie durable aux communautés et aux industries.

La centrale est conçue pour avoir une capacité de design de 143 MW et fournir environ 391,8 millions de kWh d’électricité par an au réseau national.

"Être officiellement sélectionné comme investisseur pour le projet éolien de Van Canh est une avancée significative pour nous. Nous apprécions la coordination efficace des autorités provinciales et nous nous concentrons désormais sur l’achèvement des permis, des études techniques et des étapes foncières restantes afin de pouvoir commencer la construction début 2027", a déclaré Cyril Dissescou, PDG de Nexif Ratch Energy.

La construction couvrira plus de 48 hectares, incluant les fondations des turbines, les postes de transformation, les bâtiments d’exploitation et les systèmes de circulation interne. Prévu pour être opérationnel du troisième trimestre de cette année au troisième trimestre de 2028, le projet aura une durée d’activité de 50 ans.

"Ce contrat témoigne de la force et de l’agilité de notre équipe de développement locale, qui a su gérer avec succès l’évolution des exigences réglementaires et la restructuration gouvernementale pour garantir la réussite du projet. Il démontre la performance solide de notre plateforme et la continuité de notre engagement à développer des projets d’énergies renouvelables porteurs de transformation", a indiqué Matt Bartley, président du comité de développement de Nexif Ratch Energy.

Ce projet s’inscrit également dans la stratégie d’énergie renouvelable à grande échelle de Gia Lai, en tirant parti du vaste territoire de la province et de son climat favorable pour l’énergie éolienne, solaire, hydraulique, la biomasse et la géothermie.

Dans le cadre du Plan de développement énergétique VIII révisé, Gia Lai prévoit plus de 9.600 MW de projets d’énergie renouvelable, posant ainsi les bases pour devenir un pôle d’énergie propre de premier plan au Vietnam.

Une fois opérationnel, le projet fournira de l’électricité propre, renforcera la sécurité énergétique, générera des recettes budgétaires locales, créera des emplois et stimulera la croissance économique globale de la province.

Nexif Ratch Energy, basée à Singapour et disposant de bureaux régionaux au Vietnam, aux Philippines et en Thaïlande, est une entreprise d’énergies renouvelables qui conçoit, acquiert, développe, construit et exploite des projets d’énergie propre en Asie-Pacifique (APAC). Elle est détenue à 51% par Nexif Energy (Singapour) et à 49% par RATCH Group (Thaïlande).

L’entreprise possède un portefeuille de 378 MW d’actifs hydroélectriques, solaires et éoliens en exploitation, en construction et prêts à démarrer. De plus, elle dispose d’un portefeuille de projets de développement totalisant 2,5 GW, répartis entre les secteurs éolien, solaire et de stockage d’énergie.

VNA/CVN