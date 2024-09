Dông Nai remet des certificats d'investissement à 17 projets

Sur le total, on dénombre cinq projets d'investissement direct étranger (IDE) et 12 projets nationaux, couvrant divers domaines tels que les infrastructures industrielles et urbaines, l'immobilier et les semi-conducteurs.

Photo : VNA/CVN

Il convient de noter que la zone urbaine de Hiêp Hoà sera développée sur une superficie de plus de 293 hectares dans la ville de Biên Hoà pour un coût total de plus de 72.000 milliards de dôngs (plus de 2,9 milliards d'USD). Le parc industriel Bàu Can - Tân Hiêp, de 1.000 hectares, verra le jour dans le district de Long Thành, pour un coût d'environ 9,25 trillions de dôngs.

De janvier à septembre, Dông Nai a attiré 1,1 milliard d'USD d'IDE, soit une augmentation de 34 % par rapport à l'année précédente. Soixante et un nouveaux projets avec un capital enregistré total de 640 millions d'USD ont obtenu des certificats d'investissement et 74 ont vu leur capital ajusté pour un montant total de 448 millions d'USD.

Plus de 55.900 entreprises ont enregistré plus de 522 trillions de dôngs d'opérations dans la localité jusqu'à présent.

Dông Nai compte actuellement 33 parcs industriels couvrant une superficie totale de plus de 10.500 hectares. Parmi ceux-ci, 32 sont opérationnels, abritant près de 2.100 entreprises.

Il existe près de 1.600 projets d'IDE opérationnels dans la localité, avec un capital total dépassant 34 milliards d'USD, en majorité d'investisseurs venus de République de Corée, de Taïwan (Chine) et du Japon.

VNA/CVN