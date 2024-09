Le chinois Geely et Tasco vont construire une usine automobile dans le Nord

>> Les constructeurs européens risquent 15 milliards d'euros d'amendes

>> Les ventes d'automobiles au Vietnam en baisse de 13% en août

L’accord de coopération définissant les détails du projet a été signé lundi 23 septembre à Hanoï entre le comité de gestion de la zone économique et des parcs industriels de la province de Thai Binh (Nord) et le consortium d’investisseurs Tasco JSC et Geely Auto Group.

Photo : VNA/CVN

Comme prévu, le capital d’investissement total du projet est d’environ 168 millions de dollars, avec une capacité de production de 75.000 véhicules par an.

Tasco contribuera au capital à hauteur de 64% et Geely Group à hauteur de 36%.

Selon le plan, le joint-venture assemblera dans un premier temps des voitures sous les marques Lynk & Co et Geely Auto, mais à l’avenir, il pourrait s’étendre à l’assemblage d’autres marques automobiles.

La construction de l’usine est prévue au premier semestre de l’année prochaine et la livraison des premiers modèles début 2026.

Lors de sa mise en service, l’usine créera des emplois directs pour 1.000 travailleurs et environ 7.000 travailleurs indirects, créant une source importante de revenus pour le budget local et contribuant à promouvoir le développement socio-économique de la province.

En plus de l’usine d’assemblage automobile, Tasco et Geely feront également appel à d’autres investisseurs pour compléter la chaîne d’approvisionnement des pièces détachées et des composants et investir dans la construction d’un centre de recherche et développement pour l’Asie du Sud-Est.

Les deux sociétés créeront une université pour former des ingénieurs automobiles et investiront dans la production de smartphones servant spécifiquement à la connexion entre les voitures et les personnes dans la zone économique de Tiên Hai.

Geely Auto fait partie du groupe chinois Geely, qui possède une capacité et une expérience de premier plan dans le domaine de la fabrication automobile, l’un des dix plus grands constructeurs automobiles au monde.

Tasco JSC est une entreprise qui possède des atouts dans les services automobiles et les infrastructures de trafic intelligentes au Vietnam. Tasco Auto est un distributeur de voitures de la marque Lynk&Co et distribue des produits de 15 marques automobiles sur le marché vietnamien.

VNA/CVN