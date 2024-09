Les investisseurs japonais mettent en ordre de marche leurs activités au Vietnam

Les investisseurs japonais continuent de miser sur le marché vietnamien en renforçant leur partenariat stratégique et les nouveaux investissements.

Photo : VNA/CVN

À la mi-août 2024, Mitsui & Co, Ltd. (Mitsui) et Tasco ont annoncé la conclusion d’un accord permettant à Mitsui de devenir actionnaire stratégique de Tasco Auto, filiale de Tasco, pour accompagner le développement de plusieurs projets à venir. Cet investissement, prévu en plusieurs phases, a vu sa première étape finalisée le 31 juillet 2024.

Début août 2024, le groupe Marubeni, via sa filiale Marubeni Growth Capital Asia Pte. Ltd. (MGCA), a acquis des parts supplémentaires dans Asia Ingredients Group (AIG). Cette opération fait suite à l’achat d’une participation minoritaire par MGCA en novembre 2023.

AEON Entertainment, filiale du groupe japonais AEON, a formé une coentreprise avec Beta Media pour investir dans 50 nouveaux complexes cinématographiques d’ici 2035, avec un budget de plusieurs dizaines de milliards de yens (environ 200 millions d'USD). Cette expansion s’inscrit dans la stratégie d’AEON de faire du Vietnam son deuxième marché clé après le Japon.

De même, Sojitz diversifie ses activités au Vietnam, allant de la vente au détail à la distribution en gros, à la transformation alimentaire. Sojitz prévoit également d’investir dans la transformation numérique afin d’améliorer l’efficacité de sa chaîne d’approvisionnement et de créer de nouvelles activités au Vietnam. En avril 2024, Sojitz a investi dans la fintech vietnamienne Finviet après avoir acquis la totalité des actions de Dài Tân Viêt.

Masataka ''Sam'' Yoshida, directeur mondial des services de fusions-acquisitions transfrontalières chez RECOF Corporation, a expliqué que dans de nombreux cas, les objectifs stratégiques comme la domination du marché vietnamien ne peuvent être atteints par une seule transaction. Après un premier investissement, les entreprises japonaises cherchent souvent des opportunités supplémentaires, comme les canaux de distribution après avoir investi dans la production, ou les services après-vente après l’acquisition de parts de marché.

''Nous avons observé un flux constant d’investissements stratégiques japonais visant à acquérir des entreprises vietnamiennes bien établies dans des secteurs tels que la vente au détail, la distribution en gros et l’emballage'', a-t-il déclaré.

Selon M. Yoshida, les entreprises japonaises sont particulièrement actives dans les secteurs de la production, de la logistique et de la distribution. Beaucoup d’entre elles privilégient le Vietnam comme centre d’approvisionnement régional, au lieu de la Chine ou de la Thaïlande. Certaines cherchent également à pénétrer ou à élargir leur présence au Vietnam face à l’intensification de la concurrence mondiale.

Une enquête publiée en mai 2024 par l’Organisation japonaise du commerce extérieur (Jetro) a révélé que le Vietnam est le deuxième marché où les entreprises japonaises (24,9%) envisagent le plus d’étendre leurs activités à l’étranger, après les États-Unis.

Pour les grands groupes prévoyant une expansion internationale, le Vietnam se classe également deuxième (28,6%), derrière l’Inde (29,5%).

Environ 24,1% des petites et moyennes entreprises japonaises envisagent de s’étendre au Vietnam.

Matsumoto Nobuyuki, chef du bureau de Jetro à Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que la pandémie de COVID-19 a révélé la nécessité pour les entreprises de diversifier leurs chaînes d’approvisionnement, au lieu de dépendre uniquement de la Chine. Après avoir examiné plusieurs marchés de l’ASEAN, de nombreuses entreprises ont choisi le Vietnam, qui est devenu la deuxième destination préférée après les États-Unis depuis 2021.

Au cours des huit premiers mois de 2024, les investisseurs japonais ont injecté 2,5 milliards d'USD au Vietnam, soit une augmentation de 90,4% par rapport à l’année précédente.

La majorité des nouveaux investissements ont été réalisés dans des projets d’usines de gaz naturel liquéfié (LNG), témoignant du fort intérêt des investisseurs japonais pour les infrastructures.

Les extensions d’investissements ont également augmenté, soulignant le besoin croissant des investisseurs japonais de se développer.

NDEL/VNA/CVN