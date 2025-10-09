Les femmes leaders brisent les barrières pour l’égalité et la prospérité du pays

À l’approche de la Journée des femmes vietnamiennes (20 octobre), l’importance du leadership féminin et de l’égalité des genres a été mise en lumière lors d’une conférence percutante intitulée " Women in leadership - Breaking the Barrier" (Femmes Leaders - Briser les barrières), tenue le 8 octobre au Musée des femmes du Vietnam à Hanoï.

Cet événement, initié par le groupe d’ambassadeurs G4 (composé du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège et de la Suisse), a réuni plus de 100 délégués, allant de représentants d’organisations vietnamiennes et internationales à des étudiants universitaires, tous unis par l’engagement de faire progresser l’égalité.

Moteur de prospérité et de développement durable

La conférence s’inscrit dans une série d’initiatives concrètes visant à sensibiliser à l’égalité des genres et à promouvoir le dialogue sur les stratégies destinées à renforcer la participation des femmes aux rôles de leadership. Portant le message inspirant de "Briser les barrières", le séminaire visait également à encourager les femmes à reconnaître et à développer leur potentiel, à surmonter les préjugés sociaux et à poursuivre leurs ambitions.

L’ambassadrice de Norvège au Vietnam, Hilde Solbakken, s’est exprimée au nom du groupe G4, soulignant le rôle fondamental de l’égalité des genres. "L’égalité des genres n’est pas seulement un objectif, c’est aussi le fondement de la paix, de la prospérité et du développement durable", a-t-elle déclaré. Elle a ajouté que la conférence témoignait de "la puissance de la coopération et de l’engagement commun" à donner aux femmes les moyens de diriger, d’innover et d’inspirer.

Pour sa part, la directrice du Musée des femmes du Vietnam, Nguyên Thi Tuyêt, a exprimé sa fierté d’accueillir un événement d’une telle importance. "Nous sommes convaincus qu’en partageant des histoires et des expériences, nous pouvons éliminer les obstacles et construire une société plus inclusive, où la voix des femmes est entendue et valorisée", a-t-elle affirmé.

Des politiques encourageantes

Le séminaire a mis en évidence le rôle crucial des femmes leaders grâce à la présence de personnalités éminentes. Nguyên Thi Thanh Hoa, ancienne membre du Comité central du Parti et ancienne présidente de l’Union des femmes du Vietnam, a mis l’accent sur la force du leadership féminin et sur les expériences concrètes du Vietnam en matière d’autonomisation et d’élargissement de la participation des femmes dans les domaines politique, économique et social.

"Ces derniers temps, le Parti et l’État du Vietnam ont mis en place une diversité de politiques visant à promouvoir la présence féminine dans les organes étatiques et les organisations du Parti", a-t-elle souligné, en reprochant toutefois que les indices de l’égalité durable et la sensibilité au genre demeurent encore limités au Vietnam, ce qui nécessite davantage d’efforts d’amélioration.

L’ancienne députée souhaite également que dans les temps à venir, le Parti et l’État continuent à "renforcer la propagande plus approfondie au sein de la communauté et dans les organes étatiques" afin de changer des préjugés sociaux sur le rôle des femmes. En tant que présidente de l’association de protection des droits des enfants du Vietnam, Mme Thanh Hoa a également mis en avant la protection des jeunes filles qui ont besoin de la préoccupation de toute la société.

Les histoires inspirantes

Cette conférence a été également une belle occasion d’encourager les femmes à affirmer leur présence et valoriser leurs contributions pour le développement du pays, à travers des histoires inspirantes de quatre femmes leaders venues de différents secteurs, publics que privés, à savoir : Pr. Associée-Dr. Nguyên Thi Lan Anh, directrice adjointe de l’Académie diplomatique du Vietnam ; Nguyên Thuy Duong, présidente d’EY Consulting Vietnam ; Dr. Dào Ngoc Anh, fondatrice et présidente de Detech Coffee ; et Dr. Trang Nguyên, fondatrice et directrice de WildAct Vietnam, une organisation visant à protéger les animaux sauvages et la biodiversité. Elles ont partagé leurs parcours inspirants pour surmonter les préjugés de genre et les obstacles.

Ces intervenantes ont illustré l’impact transformateur du leadership féminin dans divers secteurs, en partageant des histoires variées allant du rôle de leader dans le domaine de la paix et de la sécurité à la promotion de la protection de l’environnement, au développement de l’esprit d’entreprise et à la création d’une influence sociale par le biais des affaires. Leurs récits ont mis en lumière des voyages inspirants pour briser les barrières, diriger avec un objectif clair et autonomiser d’autres femmes.

Égalité pour tous : l'engagement international

Pauline Tamesis, coordinatrice résidente des Nations unies au Vietnam, a souligné lors de la conférence le rôle de la coopération internationale et l’engagement continu des Nations unies à faire progresser l’égalité des genres au Vietnam et dans le monde.

Une table ronde, animée par l’ambassadeur de Suisse au Vietnam, Thomas Gass, a réuni des expertes et des ambassadrices, dont Caroline Beresford, ambassadrice de Nouvelle-Zélande au Vietnam ; Caroline Nyamayamombe, représentante régionale d’UN Women au Vietnam ; et la Pr. Associée-Dr Bùi Thi An, présidente de l’Association des femmes intellectuelles de Hanoï.

Les discussions ont porté sur des thèmes cruciaux tels que les obstacles au leadership féminin, le rôle des hommes dans la promotion de l’égalité, les différences entre les secteurs public et privé et les expériences internationales en la matière.

En conclusion de l’événement, l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel, a réitéré l’importance fondamentale de l’égalité des genres dans la construction d’une société juste, prospère et durable. Il a également réaffirmé l’engagement ferme du groupe d’ambassadeurs G4 à collaborer avec le gouvernement vietnamien pour faire progresser les droits et le leadership des femmes et des filles.

Texte et photos : Hông Anh/CVN