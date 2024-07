Des dirigeants de partis de gauche admirent l'intelligence et la vision du SG Nguyên Phu Trong

À la nouvelle du décès du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, des dirigeants de plusieurs partis communistes et de gauche ont présenté leurs sincères condoléances, en faisant grand cas de son intelligence, de sa vision stratégique et de ses contributions au développement national.

Le secrétaire général du Parti communiste d'Inde, Doraisamy Raja, a affirmé à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) que cette perte était immense pour les Vietnamiens, le PCV, mais aussi pour la communauté internationale.

Doraisamy Raja a qualifié Nguyên Phu Trong de grand leader, idéologue et constructeur d'organisation du PCV et du processus d’édification du système socialiste au Vietnam. Le secrétaire général Nguyên Phu Trong était un grand idéologue qui a initié de nombreuses réformes au sein du PCV et du système politique, notamment la campagne anti-corruption.

Il a également souligné le rôle du secrétaire général dans l'inspiration et la promotion de la solidarité du peuple pour construire le socialisme. L’homme politique indien a en outre affirmé le rôle du secrétaire général dans la construction et la consolidation du socialisme conformément aux conditions du Vietnam, avec de grandes contributions théoriques et intellectuelles.

Avec une profonde compréhension de la politique mondiale et une position réaliste, Nguyên Phu Trong a aidé le Vietnam à maintenir de bonnes relations avec les grandes puissances et les pays de l'hémisphère Sud, a-t-il indiqué.

De son côté, le secrétaire général du Parti socialiste égyptien (PSE), Ahmed Bahaa El-Din Shaaban, a souligné la vision stratégique de Nguyên Phu Trong, le qualifiant de leader exceptionnel qui avait dirigé son pays pour surmonter des défis économiques et politiques internationaux.

Il a exprimé son admiration pour les contributions de Nguyên Phu Trong dans la rectification, l’édification du PCV, ainsi que dans le processus de développement national.

Sous sa direction, le Vietnam a fait de nombreux progrès en matière d'économie et de diplomatie, a-t-il remarqué, ajoutant que lui et les autres membres du Parti socialiste égyptien suivaient de près les progrès et les réussites du peuple vietnamien sous la direction du PCV.

Sur le plan politique, Ahmed Bahaa El-Din Shaaban a salué la politique étrangère du Vietnam, rappelant que sous la direction du PCV dirigé par le secrétaire général Nguyên Phu Trong, le Vietnam avait élaboré et développé une diplomatie moderne, imprégnée d'identité nationale, suivant la "diplomatie du bambou".

Sur le plan économique, le secrétaire général du PSE s’est dit impressionné par le développement économique du Vietnam, avec des prévisions optimistes quant à la croissance économique en 2024 et 2025. Il a affirmé que ces résultats avaient eu des effets directs sur la situation politique, sociale et diplomatique du pays, confirmant le rôle actif et efficace de Nguyên Phu Trong dans le processus de Renouveau et d'intégration économique du Vietnam.

